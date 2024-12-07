ВИДЕО. Гвардиола чуть не набросился на фаната. Охранники остановили тренера
Болельщик словесно спровоцировал испанца
Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола чуть не набросился на рядового фаната с кулаками.
Испанский специалист вместе с охранниками двигались в своем направлении, однако один из фанатов решил вмешаться в планы тренера.
Болельщик при встрече с Гвардиолой своими словами спровоцировал испанца:
«Поплачь, друг, потому что ты проиграл», – сказал фанат.
Жузеп моментально отреагировал на такое выражение и хотел кулаками решить вопрос с болельщиком. Благодаря охранникам потасовка не произошла.
Ты знаешь, что такое поражение? Ты хочешь об этом поговорить», – выкрикивал Гвардиола.
🚨 Leaked Footage of Pep Guardiola after losing the FA Cup final to Manchester United— Janty (@CFC_Janty) December 6, 2024
pic.twitter.com/x7qkAdpaT6
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