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  4. ВИДЕО. Гвардиола чуть не набросился на фаната. Охранники остановили тренера
Англия
07 декабря 2024, 15:55 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:02
1030
0

ВИДЕО. Гвардиола чуть не набросился на фаната. Охранники остановили тренера

Болельщик словесно спровоцировал испанца

07 декабря 2024, 15:55 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:02
1030
0
ВИДЕО. Гвардиола чуть не набросился на фаната. Охранники остановили тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола чуть не набросился на рядового фаната с кулаками.

Испанский специалист вместе с охранниками двигались в своем направлении, однако один из фанатов решил вмешаться в планы тренера.

Болельщик при встрече с Гвардиолой своими словами спровоцировал испанца:

«Поплачь, друг, потому что ты проиграл», – сказал фанат.

Жузеп моментально отреагировал на такое выражение и хотел кулаками решить вопрос с болельщиком. Благодаря охранникам потасовка не произошла.

Ты знаешь, что такое поражение? Ты хочешь об этом поговорить», – выкрикивал Гвардиола.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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