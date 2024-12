ВИДЕО. Гвардиола чуть не набросился на фаната. Охранники остановили тренера

Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола чуть не набросился на рядового фаната с кулаками.

Испанский специалист вместе с охранниками двигались в своем направлении, однако один из фанатов решил вмешаться в планы тренера.

Болельщик при встрече с Гвардиолой своими словами спровоцировал испанца:

«Поплачь, друг, потому что ты проиграл», – сказал фанат.

Жузеп моментально отреагировал на такое выражение и хотел кулаками решить вопрос с болельщиком. Благодаря охранникам потасовка не произошла.

Ты знаешь, что такое поражение? Ты хочешь об этом поговорить», – выкрикивал Гвардиола.

🚨 Leaked Footage of Pep Guardiola after losing the FA Cup final to Manchester United



pic.twitter.com/x7qkAdpaT6