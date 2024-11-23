Англия23 ноября 2024, 15:47 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:50
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Забарный – в старте. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Брайтон
Матч 12-го тура АПЛ начнется в 17:00
23 ноября 2024, 15:47 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:50
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В субботу, 23 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Брайтон».
Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
One change. We move 👊 pic.twitter.com/Rd359YZo6a— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 23, 2024
TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to face @AFCBournemouth in the #PL. 👀📝 pic.twitter.com/0c0dGIC0Zj— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 23, 2024
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