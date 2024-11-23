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Англия
23 ноября 2024, 15:47 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:50
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Забарный – в старте. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Брайтон

Матч 12-го тура АПЛ начнется в 17:00

23 ноября 2024, 15:47 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:50
99
0
Забарный – в старте. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Брайтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 23 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Брайтон».

Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Борнмут Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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