Забарный – в старте. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Брайтон

В субботу, 23 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Брайтон».

Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

One change. We move 👊 pic.twitter.com/Rd359YZo6a

TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to face @AFCBournemouth in the #PL. 👀📝 pic.twitter.com/0c0dGIC0Zj