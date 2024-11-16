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15.11.2024 21:45 – Матч прерван, 90’+ 0 : 0
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Лига наций
16 ноября 2024, 00:30 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:34
297
0

Решение примет УЕФА. Матч между Румынией и Косовым завершился скандалом

Команды встретились в Бухаресте

16 ноября 2024, 00:30 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:34
297
0
Решение примет УЕФА. Матч между Румынией и Косовым завершился скандалом
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября в матче 5-го тура Лиги наций в Лиге C Румыния принимала Косово.

Гости были ближе к победе, поскольку подопечные Мирчи Луческу практически всю игру оборонялись.

Первая половина встречи прошла под полным контролем сборной Косово. Одним из самых активных на поле был легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари, который, правда, получил жёлтую карточку.

Во втором тайме румыны продолжили играть на удержание результата. Более того, подопечные Мирчи Луческу не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Сборной Косово не хватило футбольной удачи для достижения победы.

Уже в компенсированное арбитром время румынские болельщики начали выкрикивать оскорбления в адрес футболистов Косова. Основные из них касались того, что к ним приехала команда без собственной страны.

Также в сборной Косова сообщают, что скамейка запасных была закидана твердыми предметами. Гости покинули футбольное поле досрочно.

Арбитр матча пытался провести переговоры с командой, но безрезультатно. Матч был остановлен, и теперь его судьбу решат в кабинетах УЕФА.

Кстати, в составе Косова был еще один легионер из украинской Премьер-лиги — игрок «Колоса» Илир Красничи, но на поле он не выходил.

Лига наций. 5-й тур. 15 ноября

Румыния – Косово – 0:0

Фоторепортаж

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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