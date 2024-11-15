Культовый экс-коуч Реала обнялся с россиянином. Его клуб опозорился
Жозе Моуриньо продолжает удивлять
Именитый экс-наставник «Реала», «Челси» и ряда других топовых команд Жозе Моуриньо принял участие в позорном событии.
Турецкий клуб «Фенербахче», который сейчас возглавляет Моуриньо, сыграл против российской команды «зенит».
Перед началом матча Моуриньо тепло поздоровался с наставником россиян Сергеем Семаком, который, очевидно, поддерживает террористический режим путина.
Ранее португальский специалист Жозе Моуриньо высказался относительно своего будущего в карьере. Жозе неожиданно заявил, что хочет возглавить клуб, который не играет в еврокубках.
Культовый экс-коуч Реала обнялся с россиянином. Его клуб играет с террористами
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