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Турция
15 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:45
896
0

Культовый экс-коуч Реала обнялся с россиянином. Его клуб опозорился

Жозе Моуриньо продолжает удивлять

15 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:45
896
0
Культовый экс-коуч Реала обнялся с россиянином. Его клуб опозорился
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый экс-наставник «Реала», «Челси» и ряда других топовых команд Жозе Моуриньо принял участие в позорном событии.

Турецкий клуб «Фенербахче», который сейчас возглавляет Моуриньо, сыграл против российской команды «зенит».

Перед началом матча Моуриньо тепло поздоровался с наставником россиян Сергеем Семаком, который, очевидно, поддерживает террористический режим путина.

Ранее португальский специалист Жозе Моуриньо высказался относительно своего будущего в карьере. Жозе неожиданно заявил, что хочет возглавить клуб, который не играет в еврокубках.

Культовый экс-коуч Реала обнялся с россиянином. Его клуб играет с террористами

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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