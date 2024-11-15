Именитый экс-наставник «Реала», «Челси» и ряда других топовых команд Жозе Моуриньо принял участие в позорном событии.

Турецкий клуб «Фенербахче», который сейчас возглавляет Моуриньо, сыграл против российской команды «зенит».

Перед началом матча Моуриньо тепло поздоровался с наставником россиян Сергеем Семаком, который, очевидно, поддерживает террористический режим путина.

Ранее португальский специалист Жозе Моуриньо высказался относительно своего будущего в карьере. Жозе неожиданно заявил, что хочет возглавить клуб, который не играет в еврокубках.

Культовый экс-коуч Реала обнялся с россиянином. Его клуб играет с террористами