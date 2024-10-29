Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги скандального ЗМ и бойкот Реала, место Довбика, увольнение тен Хага
Другие новости
29 октября 2024, 06:30 | Обновлено 29 октября 2024, 06:31
438
0

Итоги скандального ЗМ и бойкот Реала, место Довбика, увольнение тен Хага

Главные новости за 28 октября на Sport.ua

29 октября 2024, 06:30 | Обновлено 29 октября 2024, 06:31
438
0
Итоги скандального ЗМ и бойкот Реала, место Довбика, увольнение тен Хага
Ballon d'Or

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 28 октября.

1А. Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Лучшим футболистом 2024 года стал испанец Родри, хавбек Ман Сити

1B. Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Вручение самой престижной награды прошло в Париже 28 октября

2А. Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Не будет никого из представителей Реала

2B. Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
ЗМ достанется Родри

2C. ВИНИСИУС: «Я сделаю это 10 раз, если нужно. Они не готовы»
Первая реакция бразильца на вручение Золотого мяча 2024 Родри

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
Форвард стал 29-м в рейтинге лучших

3B. 20 лет спустя. Что помогло Шевченко стать обладателем Золотого мяча-2004
Sport.ua предлагает вспомнить событие двадцатилетней давности, которое порадовало всю Украину

4A. Ожидаемо? Определен лучший тренер 2024 года
Карло Анчелотти выиграл с Реалом Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА

4B. Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи
Эмилиано Мартинес стал лучшим, среди номинантов был Андрей Лунин

4C. Кто завоевал Kopa Trophy? Определен лучший молодой игрок 2024 года
Ламин Ямал получил заслуженную награду

4D. Второй год подряд. Определена обладательница женского Золотого мяча
Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой 2024 года!

4E. Один не приехал на церемонию. Определены обладатели Muller Trophy
Гарри Кейн и Килиан Мбаппе забили по 52 гола

4F. Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года
Реал Мадрид, который выиграл и Ла Лигу, и Лигу чемпионов, получил признание

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
Эрик тен Хаг больше не возглавляет «Манчестер Юнайтед»

5B. МЮ договорился с тренером, которого считают восходящей звездой в Европе
Рубен Аморим устно согласился возглавить «красных дьяволов»

6. ОФИЦИАЛЬНО. Супер Марио. Балотелли нашел новый клуб, где играет украинец
Итальянский Дженоа бесплатно подписал известного итальянского форварда

7A. «Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером
Украинский хавбек «Динамо» порезал плечо стеклянной дверью

7B. Игорь СУРКИС: «Во втором тайме Шахтер забил нелогичный гол»
Президент киевского «Динамо» прокомментировал поединок с донецким «Шахтером»

7C. Минус шесть игроков. В Динамо рассказали о ситуации с травмированными
Ярмоленко, Шапаренко, Пихаленок и другие пока вне игры

8. Арсенал скоро подпишет украинского голкипера. Это не Лунин и не Трубин
Владислав Крапивцов уже тренируется с «канонирами»

9A. Быстрый вылет. Стародубцева проиграла в первом же матче WTA 250 Цзюцзян
Украинская теннисистка не сумела одолеть Аранчу Рус

9B. Польская Плюс-Лига. Львовские Кажаны проиграли матч, в котором доминировали
Это уже седьмое поражение команды Угиса Крастиньша

10A. Ничья в Класичном, двоевластие во главе таблицы, возвращение Максимова
Самые интересные события 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Лунин не выручил, Довбик без моментов и нереализованный шанс Мудрика
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

По теме:
Динамо и Шахтер равны, провал Довбика и Ко, трофеи Есипчук и Лопаты
Барселона покорила королей, нокаут от Топурии, Магучих – лучшая
Проблемы Мудрика, ничья в Стамбуле, гол Вьюнника, осечки Руха и Полесья
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 29 октября 2024, 01:59 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 28 октября 2024, 10:06 19
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?

Команду может вновь возглавить легенда клуба – Даниэле Де Росси

Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи
Футбол | 28.10.2024, 22:45
Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи
Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Футбол | 28.10.2024, 16:22
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
ФОТО. Она – лучшая футболистка мира. Чем живет Айтана Бонмати?
Футбол | 29.10.2024, 05:53
ФОТО. Она – лучшая футболистка мира. Чем живет Айтана Бонмати?
ФОТО. Она – лучшая футболистка мира. Чем живет Айтана Бонмати?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 8
Футбол
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
27.10.2024, 20:41 13
Футбол
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
28.10.2024, 05:05 15
Футбол
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
27.10.2024, 19:54 366
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем