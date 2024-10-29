Итоги скандального ЗМ и бойкот Реала, место Довбика, увольнение тен Хага

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 28 октября.

1А. Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024

Лучшим футболистом 2024 года стал испанец Родри, хавбек Ман Сити

1B. Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!

Вручение самой престижной награды прошло в Париже 28 октября

2А. Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча

Не будет никого из представителей Реала

2B. Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»

ЗМ достанется Родри

2C. ВИНИСИУС: «Я сделаю это 10 раз, если нужно. Они не готовы»

Первая реакция бразильца на вручение Золотого мяча 2024 Родри

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча

Форвард стал 29-м в рейтинге лучших

3B. 20 лет спустя. Что помогло Шевченко стать обладателем Золотого мяча-2004

Sport.ua предлагает вспомнить событие двадцатилетней давности, которое порадовало всю Украину

4A. Ожидаемо? Определен лучший тренер 2024 года

Карло Анчелотти выиграл с Реалом Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА

4B. Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи

Эмилиано Мартинес стал лучшим, среди номинантов был Андрей Лунин

4C. Кто завоевал Kopa Trophy? Определен лучший молодой игрок 2024 года

Ламин Ямал получил заслуженную награду

4D. Второй год подряд. Определена обладательница женского Золотого мяча

Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой 2024 года!

4E. Один не приехал на церемонию. Определены обладатели Muller Trophy

Гарри Кейн и Килиан Мбаппе забили по 52 гола

4F. Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года

Реал Мадрид, который выиграл и Ла Лигу, и Лигу чемпионов, получил признание

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера

Эрик тен Хаг больше не возглавляет «Манчестер Юнайтед»

5B. МЮ договорился с тренером, которого считают восходящей звездой в Европе

Рубен Аморим устно согласился возглавить «красных дьяволов»

6. ОФИЦИАЛЬНО. Супер Марио. Балотелли нашел новый клуб, где играет украинец

Итальянский Дженоа бесплатно подписал известного итальянского форварда

7A. «Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером

Украинский хавбек «Динамо» порезал плечо стеклянной дверью

7B. Игорь СУРКИС: «Во втором тайме Шахтер забил нелогичный гол»

Президент киевского «Динамо» прокомментировал поединок с донецким «Шахтером»

7C. Минус шесть игроков. В Динамо рассказали о ситуации с травмированными

Ярмоленко, Шапаренко, Пихаленок и другие пока вне игры

8. Арсенал скоро подпишет украинского голкипера. Это не Лунин и не Трубин

Владислав Крапивцов уже тренируется с «канонирами»

9A. Быстрый вылет. Стародубцева проиграла в первом же матче WTA 250 Цзюцзян

Украинская теннисистка не сумела одолеть Аранчу Рус

9B. Польская Плюс-Лига. Львовские Кажаны проиграли матч, в котором доминировали

Это уже седьмое поражение команды Угиса Крастиньша

10A. Ничья в Класичном, двоевластие во главе таблицы, возвращение Максимова

Самые интересные события 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Лунин не выручил, Довбик без моментов и нереализованный шанс Мудрика

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах