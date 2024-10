Кто завоевал Kopa Trophy? Определен лучший молодой игрок 2024 года

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший молодой игрок. Им стал 17-летний вундеркинд каталонской Барселоны Ламин Ямал. Испанец получил Kopa Trophy.

Летом этого года Ямал выиграл чемпионат Европы вместе со сборной Испании. Ямал стал самым молодым обладателем Kopa Trophy

Как France Football распределил места за Kopa Trophy

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Yamal Lamine

2️⃣ Güler Arda

3️⃣ Mainoo Kobbie

4️⃣ Savinho

5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/DF74Pem57m