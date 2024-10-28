ОФИЦИАЛЬНО. Супер Марио. Балотелли нашел новый клуб, где играет украинец
Итальянский Дженоа бесплатно подписал известного итальянского форварда
34-летний итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с Дженоа.
Супер Марио присоединился к грифонам на правах свободного агента. По информации Transfermarkt, соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Последним клубом Марио был турецкий Адана Демирспор, который он покинул 1 июля.
Балотелли также имеет значительный опыт в Серии А, где он выступал за такие клубы, как «Интер», «Милан» и «Брешия». Всего он провел 151 матч в Серии А и забил 52 гола.
В составе Дженоа выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, который сейчас восстанавливается после операции на ноге из-за жуткой травмы. Руслан может вернуться на футбольное поле весной 2025.
Balotelli is 🔴🔵 pic.twitter.com/vnJDtss2c9— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 28, 2024
🪙🔴🔵🪙 pic.twitter.com/8QupBPZBJv— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 28, 2024
🔴 𝑹𝒆𝒅&𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑜 🔵 pic.twitter.com/sPfrFyQeLP— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 28, 2024
👀 @FinallyMario is 🔙 pic.twitter.com/jSwBfGK8aX— Lega Serie A (@SerieA) October 28, 2024
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