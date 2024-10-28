ОФИЦИАЛЬНО. Супер Марио. Балотелли нашел новый клуб, где играет украинец

34-летний итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с Дженоа.

Супер Марио присоединился к грифонам на правах свободного агента. По информации Transfermarkt, соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Последним клубом Марио был турецкий Адана Демирспор, который он покинул 1 июля.

Балотелли также имеет значительный опыт в Серии А, где он выступал за такие клубы, как «Интер», «Милан» и «Брешия». Всего он провел 151 матч в Серии А и забил 52 гола.

В составе Дженоа выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, который сейчас восстанавливается после операции на ноге из-за жуткой травмы. Руслан может вернуться на футбольное поле весной 2025.