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Италия
28 октября 2024, 19:20 | Обновлено 28 октября 2024, 19:21
683
0

ОФИЦИАЛЬНО. Супер Марио. Балотелли нашел новый клуб, где играет украинец

Итальянский Дженоа бесплатно подписал известного итальянского форварда

28 октября 2024, 19:20 | Обновлено 28 октября 2024, 19:21
683
0
ОФИЦИАЛЬНО. Супер Марио. Балотелли нашел новый клуб, где играет украинец
ФК Дженоа. Марио Балотелли

34-летний итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с Дженоа.

Супер Марио присоединился к грифонам на правах свободного агента. По информации Transfermarkt, соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Последним клубом Марио был турецкий Адана Демирспор, который он покинул 1 июля.

Балотелли также имеет значительный опыт в Серии А, где он выступал за такие клубы, как «Интер», «Милан» и «Брешия». Всего он провел 151 матч в Серии А и забил 52 гола.

В составе Дженоа выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, который сейчас восстанавливается после операции на ноге из-за жуткой травмы. Руслан может вернуться на футбольное поле весной 2025.

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Адана Демирспор Марио Балотелли свободный агент трансферы трансферы Серии A Дженоа Руслан Малиновский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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