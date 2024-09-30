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Италия
30 сентября 2024, 17:48 | Обновлено 30 сентября 2024, 17:49
1052
1

Стали известны ориентировочные сроки возвращения Малиновского

Игрок пропустит 4-5 месяцев

30 сентября 2024, 17:48 | Обновлено 30 сентября 2024, 17:49
1052
1
Стали известны ориентировочные сроки возвращения Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

По информации журналиста Виктора Вацко, хавбек «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский выбыл ориентировочно на 4-5 месяцев.

Игрок получил серьезную травму ноги в недавнем матче против «Венеции» и уже перенес операцию. В итальянском клубе пока не назвали сроки возвращения полузащитника.

Игрок пропустит все матчи сборной Украины в этом году и может вернуться уже на весенние игры отбора ЧМ-2026.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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Руслан Малиновский Дженоа травма Серия A чемпионат Италии по футболу Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Saar
Пздц((((
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