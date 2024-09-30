Италия30 сентября 2024, 17:48 | Обновлено 30 сентября 2024, 17:49
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Стали известны ориентировочные сроки возвращения Малиновского
Игрок пропустит 4-5 месяцев
30 сентября 2024, 17:48 | Обновлено 30 сентября 2024, 17:49
1052
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По информации журналиста Виктора Вацко, хавбек «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский выбыл ориентировочно на 4-5 месяцев.
Игрок получил серьезную травму ноги в недавнем матче против «Венеции» и уже перенес операцию. В итальянском клубе пока не назвали сроки возвращения полузащитника.
Игрок пропустит все матчи сборной Украины в этом году и может вернуться уже на весенние игры отбора ЧМ-2026.
В нынешнем сезоне Малиновский провел 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.
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