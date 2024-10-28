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  4. Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Кубок Испании
28 октября 2024, 16:21 | Обновлено 28 октября 2024, 16:25
1877
2

Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча

Не будет никого из представителей Реала

28 октября 2024, 16:21 | Обновлено 28 октября 2024, 16:25
1877
2
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации инсайдера Фабрицио Романо, а также испанских СМИ, никто из представителей «Реала» не поедет на вручение награды Золотой мяч, которое состоится сегодня вечером.

Причиной стал тот факт, что главную награду получит не форвард мадридцев Винисиус Жуниор, а, скорее всего, хавбек «Манчестер Сити» Родри.

Из-за этого в клубе решили вообще не ехать на награждение, хотя представители «Реала» есть в других номинациях. Ранее сообщалось, что на церемонию поедут Андрей Лунин, Джуд Беллингем и Карло Анчелотти.

Украинский вратарь претендует на награду лучшему киперу сезона, поэтому ожидалось, что он будет в делегации.

Информацию подтвердило и авторитетное издание Marca, хотя именно это СМИ более месяца назад сообщило, что Золотой мяч отдадут Винисиусу.

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Реал Мадрид Золотой мяч Андрей Лунин Винисиус Жуниор Родри Манчестер Сити Карло Анчелотти
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 2
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Dimaryz81
У Лунина мог быть такой шанс раз на карьеру. А его отнимают из-за обиды. А нельзя никак принять , что при равенстве могут выбрать не вашего игрока?
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0
umnuy2
а месси что не дадут в этом году
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-1
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