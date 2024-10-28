Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча

По информации инсайдера Фабрицио Романо, а также испанских СМИ, никто из представителей «Реала» не поедет на вручение награды Золотой мяч, которое состоится сегодня вечером.

Причиной стал тот факт, что главную награду получит не форвард мадридцев Винисиус Жуниор, а, скорее всего, хавбек «Манчестер Сити» Родри.

Из-за этого в клубе решили вообще не ехать на награждение, хотя представители «Реала» есть в других номинациях. Ранее сообщалось, что на церемонию поедут Андрей Лунин, Джуд Беллингем и Карло Анчелотти.

Украинский вратарь претендует на награду лучшему киперу сезона, поэтому ожидалось, что он будет в делегации.

Информацию подтвердило и авторитетное издание Marca, хотя именно это СМИ более месяца назад сообщило, что Золотой мяч отдадут Винисиусу.