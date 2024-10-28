Лунин не выручил, Довбик без моментов и нереализованный шанс Мудрика

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Полный матч Миколенко

«Эвертон» дома разделил очки с «Фулхэмом» – 1:1.

«Ириски» смогли спастись от поражения в компенсированное к матчу время.

Виталий Миколенко отыграл полный поединок. Украинский защитник провел не очень удачный матч для себя в защите. На левом фланге обороны Виталий очень много позволял визави. Оттуда приходили опасные моменты.

В начале игры технический брак Миколенко привел к моменту у ворот «Эвертона». Виталий неудачно обработал мяч у собственной штрафной. Адама Траоре пробивал с удобной позиции, но Джордан Пикфорд справился с ударом испанского полузащитника.



Бывший защитник «Динамо» мог записать в свой актив ассист. После подачи украинца Дуайт Макнил пробивал головой с удобной позиции, но удар пришелся по центру ворот, что спасло гостей от пропущенного гола.

На исходе матча Миколенко запомнился еще одной фланговой передачей. В этот раз Виталий нашел навесом Бету. Португальцу не хватило совсем немного, чтобы забить гол.

«Эвертон» с 9-ю очками на 16-м месте.



Упущенный шанс Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» дома обыграл «Ньюкасл» – 2:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. В начале второго тайма «синие» забили победный гол.

Михаил Мудрик появился на поле на 67-й минуте, когда его команде нужно было освежить силы и удержать победный счет.

В конце матча у украинского вингера был шанс снять все вопросы о победителе игры. Мудрик получил мяч от партнера в штрафной «сорок». Михаил имел возможность подготовить удар и прицелиться, но пробил не очень удачно метров с 10-11 прямо во вратаря соперника.

«Челси» находится на 5-м месте с 17-ю очками.



Ошибки Забарного

«Борнмут» сыграл в гостях вничью с «Астон Виллой» – 1:1.

«Вишни» смогли сравнять счет на 6-й добавленной к матчу минуте игры.

Илья Забарный отыграл полный матч. Украинский защитник не всегда справлялся со своими обязанностями.

На старте игры от Забарного убежал Олли Уоткинс. После скидки английского форварда Морган Роджерс простил гостей.

Через несколько минут Илья сыграл невнимательно в собственной штрафной. Бывший динамовец не смог выбить мяч, попав в партнера. Юри Тилеманс опасно пробивал из пределов штрафной, но не смог переиграть вратаря «вишен».

В конце матча Забарный оставил без опеки того же Уоткинса. Олли создал удобный момент Джону Дурану. Колумбийский легионер не смог попасть в дальний угол.

В случае с пропущенным голом вины Ильи нет. Он пытался спасти ситуацию, но не смог выбить мяч из ворот.

«Борнмут» набрал 12 очков и находится на 11-м месте АПЛ.



Лунин пропустил 4 гола

«Реал» дома был разгромлен «Барселоной» – 0:4.

Все свои голы каталонцы забили во втором тайме.

Андрей Лунин защищал ворота «сливочных». Никакой вины в пропущенных мячах украинского вратаря нет. Андрей не сумел выручить свою команду.

На старте поединка Ламин Ямал вышел на ворота «Реала». Звездный испанец надеялся, что Лунин будет гадать, и хотел верхом переправить мяч в ворота. Андрей остался на месте и легко завладел мячом.

В середине первого тайма Педри проверил Лунина дальним ударом. Андрей справился, но отбил мяч перед собой. Защитники «Реала» смогли «погасить» ситуацию, выбив мяч на угловой.



В начале второго тайма Ямал хотел застать Лунина врасплох, когда пробивал по воротам почти с середины поля. Удар у вингера «Барселоны» не получился. Вратарь «Реала» спокойно забрал мяч.

В эпизоде ​​с первым голом Лунин мог бы выручить. Роберт Левандовски пробил с линии штрафной в угол. Андрею не хватило реакции, чтобы отразить удар. Роберт пробивал из-за пределов штрафной, не в самый угол и удар был несильным.

В случае с третьим голом также могут быть вопросы к Лунину. Ямал пробивал в ближний вратарский угол. Удар был сильный, но вратарь уровня «Реала» должен отражать такие удары.

Лунин не выручил в случаях с двумя голами. Но главная причина разгромного поражения – оборона «Реала». Центр защиты просто провалил матч.

«Реал» набрал 24 очка и находится на 2-м месте в турнирной таблице.



Довбик на голодном пайке

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» в гостях разгромно уступила «Фиорентине» – 1:5.

Первый тайма завершился победой «фиалок» – 3:1, а после перерыва хозяева довели дело до разгрома.

Артём Довбик вышел в старте и провел на поле полный поединок. У украинского нападающего не было ни одного момента за матч. Артем выглядел отрезанным от собственной полузащиты. Довбик не встречался с мячом в штрафной площади соперника. Навязывал борьбу, цеплялся за мячи, но эффективности действий от Артема не было никакой. «Рома» провалила матч. Игра прошла под полным доминированием «Фиорентины».

В турнирной таблице «Рома» находится на 11-м месте с 10-ю очками.



Зинченко и Ярмолюк в запасе

«Жирона» уступила в гостях «Лас-Пальмасу» – 0:1. Виктор Цыганков не попал в заявку на игру из-за травмы.

«Дженоа» разгромно уступил в гостях «Лацио» - 0:3. Руслан Малиновский продолжает залечивать травму голени, поэтому участия в игре не принимал.

«Арсенал» расписал ничью с «Ливерпулем» - 2:2. Александр Зинченко наблюдал за игрой со скамейки запасных.

«Брентфорд» победил дома «Ипсвич» – 4:3. Егор Ярмолюк провел весь поединок на скамейке для запасных.