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  4. Минус шесть игроков. В Динамо рассказали о ситуации с травмированными
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 17:28 | Обновлено 28 октября 2024, 18:15
1450
2

Минус шесть игроков. В Динамо рассказали о ситуации с травмированными

Ярмоленко, Шапаренко, Пихаленок и другие пока вне игры

28 октября 2024, 17:28 | Обновлено 28 октября 2024, 18:15
1450
2
Минус шесть игроков. В Динамо рассказали о ситуации с травмированными
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

«Динамо» после матча УПЛ с «Шахтером» поделилось информации о ситуации с травмированными. На этот момент не могут играть шесть футболистов, однако сроки восстановления киевляне обещают назвать позже.

– Защитник Денис Попов, который в воскресенье получил травму в матче против донецкого «Шахтера» и был заменен на 16-й минуте поединка, имеет проблемы с мышцами. У него диагностирована стадия воспаления участка прикрепления мышц задней поверхности бедра.

– Полузащитник Николай Шапаренко в день матча с «Шахтером» получил порез, ему наложено несколько швов.

– Хавбек Владимир Шепелев продолжает лечение передней поверхности бедра.

– Полузащитник Александр Пихаленок продолжает восстановление после повреждения камбалообразной мышцы.

– Также продолжается лечение задней поверхности бедра защитника Брайана Себальоса.

– Вингер динамовцев Андрей Ярмоленко находится вне игры из-за воспаления ахиллова сухожилия.

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Динамо Киев Денис Попов Николай Шапаренко Александр Пихаленок Владимир Шепелев Брайан Себальос Андрей Ярмоленко травма Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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easterly
"Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна дав оцінку виступам команди в Лізі чемпіонів.– Одне очко після 3 матчів у Лізі чемпіонів – це результат негативний чи він очікуваний, бо сильні були суперники?
– Послухайте, ще 5 ігор попереду. У Динамо нуль очок у Лізі Європи, а в нас одне в Лізі чемпіонів.
– Я Вас за Шахтар питав.
– Я Вам відповідаю. У нас одне очко в Лізі чемпіонів, у нас 5 ігор попереду. Подивимося наприкінці – після восьмої гри будемо робити аналіз."
Все, що потрібно знати про наріків з фк криса
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kadaad
Шепелев и Ярмоленко не проблема....
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