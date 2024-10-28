Минус шесть игроков. В Динамо рассказали о ситуации с травмированными
Ярмоленко, Шапаренко, Пихаленок и другие пока вне игры
«Динамо» после матча УПЛ с «Шахтером» поделилось информации о ситуации с травмированными. На этот момент не могут играть шесть футболистов, однако сроки восстановления киевляне обещают назвать позже.
– Защитник Денис Попов, который в воскресенье получил травму в матче против донецкого «Шахтера» и был заменен на 16-й минуте поединка, имеет проблемы с мышцами. У него диагностирована стадия воспаления участка прикрепления мышц задней поверхности бедра.
– Полузащитник Николай Шапаренко в день матча с «Шахтером» получил порез, ему наложено несколько швов.
– Хавбек Владимир Шепелев продолжает лечение передней поверхности бедра.
– Полузащитник Александр Пихаленок продолжает восстановление после повреждения камбалообразной мышцы.
– Также продолжается лечение задней поверхности бедра защитника Брайана Себальоса.
– Вингер динамовцев Андрей Ярмоленко находится вне игры из-за воспаления ахиллова сухожилия.
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– Я Вас за Шахтар питав.
– Я Вам відповідаю. У нас одне очко в Лізі чемпіонів, у нас 5 ігор попереду. Подивимося наприкінці – після восьмої гри будемо робити аналіз."
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