Минус шесть игроков. В Динамо рассказали о ситуации с травмированными

«Динамо» после матча УПЛ с «Шахтером» поделилось информации о ситуации с травмированными. На этот момент не могут играть шесть футболистов, однако сроки восстановления киевляне обещают назвать позже.

– Защитник Денис Попов, который в воскресенье получил травму в матче против донецкого «Шахтера» и был заменен на 16-й минуте поединка, имеет проблемы с мышцами. У него диагностирована стадия воспаления участка прикрепления мышц задней поверхности бедра.

– Полузащитник Николай Шапаренко в день матча с «Шахтером» получил порез, ему наложено несколько швов.

– Хавбек Владимир Шепелев продолжает лечение передней поверхности бедра.

– Полузащитник Александр Пихаленок продолжает восстановление после повреждения камбалообразной мышцы.

– Также продолжается лечение задней поверхности бедра защитника Брайана Себальоса.

– Вингер динамовцев Андрей Ярмоленко находится вне игры из-за воспаления ахиллова сухожилия.