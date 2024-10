ФОТО. Лицо и эмоции Анчелотти после того, как Барселона разбила Реал

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила со счетом 4:0.

Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня прошло первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

Подопечные Флика деклассировали мадридцев перед родными фанатами. Дубль за «сине-гранатовых» оформил Роберт Левандовски, по голу забили Ямал и Рафинья.

Вашему вниманию эмоции наставника «Реала» Карло Анчелотти после этого матча.

ФОТО. Лицо и эмоции Анчелотти после того, как Барса уничтожила Реал в Мадриде

