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Испания
27 октября 2024, 00:12 | Обновлено 27 октября 2024, 00:59
2486
2

ФОТО. Лицо и эмоции Анчелотти после того, как Барселона разбила Реал

Каталонцы разбили «сливочных» со счетом 4:0

27 октября 2024, 00:12 | Обновлено 27 октября 2024, 00:59
2486
2
ФОТО. Лицо и эмоции Анчелотти после того, как Барселона разбила Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня прошло первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

Подопечные Флика деклассировали мадридцев перед родными фанатами. Дубль за «сине-гранатовых» оформил Роберт Левандовски, по голу забили Ямал и Рафинья.

Вашему вниманию эмоции наставника «Реала» Карло Анчелотти после этого матча.

ФОТО. Лицо и эмоции Анчелотти после того, как Барса уничтожила Реал в Мадриде

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Карло Анчелотти Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига эмоции фото
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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IronValdemar
Після перемоги в ЛЧ завжди йде емоційний спад. Тому навряд чи цей сезон для Реала буде успішний.
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0
MIRRA
Діду, поїдь до саудитів ще кілька десятків мільйнів внукам підняти ! ...такий клуб як Реал, може тренувати Леоненко і  його коти... Тут не тактика/стратегія, а настрой на гру треба!
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-2
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