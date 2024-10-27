ФОТО. Лицо и эмоции Анчелотти после того, как Барселона разбила Реал
Каталонцы разбили «сливочных» со счетом 4:0
В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила со счетом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня прошло первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.
Подопечные Флика деклассировали мадридцев перед родными фанатами. Дубль за «сине-гранатовых» оформил Роберт Левандовски, по голу забили Ямал и Рафинья.
Вашему вниманию эмоции наставника «Реала» Карло Анчелотти после этого матча.
ФОТО. Лицо и эмоции Анчелотти после того, как Барса уничтожила Реал в Мадриде
Carlo Ancelotti went to one of Hansi Flick's assistants at Fulltime to argue. pic.twitter.com/ZuUwh64xgt— Madrid Universal (@MadridUniversal) October 26, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По трансферам киевского клуба есть вопросы, причем весьма справедливые…
Смотрите самые интересные моменты топового матча Ла Лиги