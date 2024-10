ВИДЕО. Месси удивили неожиданным подарком – его реакция бесценна

Вчера газета Marca признала нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси самым выдающимся игроком в истории футбола.

Сегодня в сети появилось видео реакции на специальный приз издания – Marca подарила 8-кратному обладателю «Золотого мяча» огромную картину, на которой Лео празднует гол в футболке сборной Аргентины.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Месси, несмотря на то, что достиг так многого, довольно скромен. Снимаю шляпу перед ним за то, что он не зазнался!», – написал один из болельщиков.

«Если вы хотите получить радость от Месси, просто покажите ему что-нибудь, где он изображен в футболке сборной Аргентины», – подметил другой.

«Он задается вопросом: «Что это был за матч? Против кого?», – шутит третий.

🚨Watch: Lionel Messi’s reaction when he saw the painting that Marca gifted him 😂



🎥 @InterMiamiCF @marca pic.twitter.com/UmcH74qett — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) October 17, 2024

Messi despite having achieved so much is quite humble. Hats off to him for not becoming conceited! — H Arjun (@curated_clarity) October 18, 2024

If you want to get joy from messi just show him anything while his on argentina jersey — Peaceman (@Peaceman28) October 18, 2024