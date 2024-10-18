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18 октября 2024, 22:45 | Обновлено 18 октября 2024, 23:43
1349
1

ВИДЕО. Месси удивили неожиданным подарком – его реакция бесценна

Газета Marca на вчерашнем чествовании аргентинского чемпиона вручила ему памятный подарок

18 октября 2024, 22:45 | Обновлено 18 октября 2024, 23:43
1349
1
ВИДЕО. Месси удивили неожиданным подарком – его реакция бесценна
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вчера газета Marca признала нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси самым выдающимся игроком в истории футбола.

Сегодня в сети появилось видео реакции на специальный приз издания – Marca подарила 8-кратному обладателю «Золотого мяча» огромную картину, на которой Лео празднует гол в футболке сборной Аргентины.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Месси, несмотря на то, что достиг так многого, довольно скромен. Снимаю шляпу перед ним за то, что он не зазнался!», – написал один из болельщиков.

«Если вы хотите получить радость от Месси, просто покажите ему что-нибудь, где он изображен в футболке сборной Аргентины», – подметил другой.

«Он задается вопросом: «Что это был за матч? Против кого?», – шутит третий.

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Лионель Месси видео lifestyle Интер Майами Барселона сборная Аргентины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Выталкиватель парашутистов
Не корректно сравнивать и спорить кто был лучше - Пеле или Месси. Как можно сравнивать паровоз конца 50-х или локомотив 60-х с экспрессом Хюндай. Когда футболисти при царствованнии Пеле пробегали или проходили за матч по полю от силы 4-5 км, а сейчас 15 км далеко не предел. И так - в любом контексте игры. Если брать за основу ВСЕ действия на поле Пеле и Месси , то Пеле будет проигрывать Месси с огромным разрывом... Не надо сравнивать. Просто надо говорить - была эпоха Пеле, потом была эпоха Марадонны, и пришло время Месси, в тени которого просматривается Рональдо....
Меня всегда смешили споры о том, кто-бы выиграл, если бы на поле встретились сборные СССР 1956 года, олимпийские чемпионы и сборная СССР 1990 года? Однозначно, сборная 1990 года отгрузила бы с десяток голов сборной 1956 года...
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