ВИДЕО. Месси удивили неожиданным подарком – его реакция бесценна
Газета Marca на вчерашнем чествовании аргентинского чемпиона вручила ему памятный подарок
Вчера газета Marca признала нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси самым выдающимся игроком в истории футбола.
Сегодня в сети появилось видео реакции на специальный приз издания – Marca подарила 8-кратному обладателю «Золотого мяча» огромную картину, на которой Лео празднует гол в футболке сборной Аргентины.
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«Месси, несмотря на то, что достиг так многого, довольно скромен. Снимаю шляпу перед ним за то, что он не зазнался!», – написал один из болельщиков.
«Если вы хотите получить радость от Месси, просто покажите ему что-нибудь, где он изображен в футболке сборной Аргентины», – подметил другой.
«Он задается вопросом: «Что это был за матч? Против кого?», – шутит третий.
🚨Watch: Lionel Messi’s reaction when he saw the painting that Marca gifted him 😂— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) October 17, 2024
🎥 @InterMiamiCF @marca pic.twitter.com/UmcH74qett
Messi despite having achieved so much is quite humble. Hats off to him for not becoming conceited!— H Arjun (@curated_clarity) October 18, 2024
If you want to get joy from messi just show him anything while his on argentina jersey— Peaceman (@Peaceman28) October 18, 2024
He's wondering, "What match was that? Against who?" 🤔— The Poet (@WaHassani_) October 18, 2024
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