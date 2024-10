ФОТО. Adidas представили свои первые бутсы Jude Bellingham Predator

Adidas представили свои первые бутсы Jude Bellingham Predator под названием Belligold. Немецкая компания анонсировала выпуск новой версии знаменитых бутс Predator еще в начале 2024 года, когда был представлен логотип Беллингема в виде силуэта фирменного празднования голов футболиста.

21-летний английский полузащитник мадридского «Реала» в Ла Лиге сыграл 33 матча и забил 19 голов.

До Испании игрок выступал за «Боруссию Дортмунд». Также у футболиста в карьере есть выступления за «Бирмингем Сити», воспитанником которого Джуд и является.

🚨 OFFICIAL: adidas have unveiled their first-ever Jude Bellingham Predator, named ‘Belligold’. 🤩



Rate them out of 10? 🤔 pic.twitter.com/zuc5IMyVEt