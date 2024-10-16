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16 октября 2024, 14:59 | Обновлено 16 октября 2024, 16:10
521
0

ФОТО. Adidas представили свои первые бутсы Jude Bellingham Predator

Теперь Беллингем может похвастаться именной футбольной обувью

16 октября 2024, 14:59 | Обновлено 16 октября 2024, 16:10
521
0
ФОТО. Adidas представили свои первые бутсы Jude Bellingham Predator
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Adidas представили свои первые бутсы Jude Bellingham Predator под названием Belligold. Немецкая компания анонсировала выпуск новой версии знаменитых бутс Predator еще в начале 2024 года, когда был представлен логотип Беллингема в виде силуэта фирменного празднования голов футболиста.

21-летний английский полузащитник мадридского «Реала» в Ла Лиге сыграл 33 матча и забил 19 голов.

До Испании игрок выступал за «Боруссию Дортмунд». Также у футболиста в карьере есть выступления за «Бирмингем Сити», воспитанником которого Джуд и является.

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Джуд Беллингем adidas бутсы Реал Мадрид
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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