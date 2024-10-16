ФОТО. Adidas представили свои первые бутсы Jude Bellingham Predator
Теперь Беллингем может похвастаться именной футбольной обувью
Adidas представили свои первые бутсы Jude Bellingham Predator под названием Belligold. Немецкая компания анонсировала выпуск новой версии знаменитых бутс Predator еще в начале 2024 года, когда был представлен логотип Беллингема в виде силуэта фирменного празднования голов футболиста.
21-летний английский полузащитник мадридского «Реала» в Ла Лиге сыграл 33 матча и забил 19 голов.
До Испании игрок выступал за «Боруссию Дортмунд». Также у футболиста в карьере есть выступления за «Бирмингем Сити», воспитанником которого Джуд и является.
🚨 OFFICIAL: adidas have unveiled their first-ever Jude Bellingham Predator, named ‘Belligold’. 🤩— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 16, 2024
Rate them out of 10? 🤔 pic.twitter.com/zuc5IMyVEt
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