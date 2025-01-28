Он – лучший. Известный скаут поставил Лунина выше вратарей Барселоны

Известный скаут Маноло Ромеро сравнил украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина с голкиперами «Барселоны» Иньяки Пеньей и Войцехом Щенсны.

«Лунин находится на более высоком уровне, чем Щенсны и Иньяки Пенья», – приводит слова Ромеро Carrusel Deportivo.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 7 матчей, в которых пропустил 10 голов. Контракт Андрея с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее экс-вратарь сборной Украины Юрий Вирт удивил заявлением о Лунине.