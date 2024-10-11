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11 октября 2024, 21:34 |
1374
1

ФОТО.ДЕВУШКА ДНЯ. Она родит ребёнка для Холанда. Хто такая Изабель Йохансен

Подруга детства стала избранницей одного из самых завидных женихов мира

11 октября 2024, 21:34 |
1374
1
ФОТО.ДЕВУШКА ДНЯ. Она родит ребёнка для Холанда. Хто такая Изабель Йохансен
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Изабель Йохансен

Роман Эрлинга Холанда и Изабель Йохансен дошел логической точки – пара готовится стать молодыми родителями.

Но хто эта девушка и откуда взялась в жизни форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии?

Если коротко, то Изабель – подруга детства бомбардира, обое росли в одном городе – норвежском Брюне, и обое мечтали о карьере профессионального футболиста: да-да, девушка также фанатка футбола. Их роман расцвел, когда Эрлинг поехал из Зальцбурга в Дортмунд – Йохансен тогда хотела проявить себя в Германии и зарекомендовать себя на профессиональном уровне в женском футболе, но вышло иначе – она стала всё больше времени проводить с Эрлингом, поддерживая его.

«Мы всегда поддерживали связь, было абсолютно неважно, где мы находимся, мы всегда находили время друг для друга», – рассказывает Изабель.

В Манчестер пара также переехала вместе и тогда уже было невозможно скрывать, что они встречаются.

Эрлинг и Изабель любят тихую комфортную жизнь:

«Мы просто хотим жить своей жизнью без лишней суеты», – говорит избранница норвежца.

Недавно пару «застукали» за поиском нового жилья, – этот факт свидетельствует о том, что пара наконец съедется и будет жить вместе 24/7.

Ну а для вас, дорогие читатели, мы подготовили фото 20-летней норвежской красавицы. Приятного просмотра:

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Эрлинг Холанд фото девушка дня lifestyle Манчестер Сити девушки Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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Serhii P.
добре, що без накачаних губ та грудей
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