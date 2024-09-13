ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года

Мадридский «Реал» официально объявил о продлении контракта с украинским вратарем Андреем Луниным.

Отмечается, что новое соглашение между королевским клубом и 25-летним футболистом будет действовать до завершения сезона 2029/30. Интересно, что ранее журналисты сообщали о другой дате окончания действия контракта – лето 2028 года.

В прошлой кампании Андрей Лунин провел 31 поединок на клубном уровне, пропустив 32 мяча. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В новом сезоне на поле еще не появлялся.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.