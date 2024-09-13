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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года
Испания
13 сентября 2024, 15:26 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:31
1167
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года

Новое соглашение украинца будет действовать до завершения сезона 2029/30

13 сентября 2024, 15:26 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:31
1167
1
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Флорентино Перес

Мадридский «Реал» официально объявил о продлении контракта с украинским вратарем Андреем Луниным.

Отмечается, что новое соглашение между королевским клубом и 25-летним футболистом будет действовать до завершения сезона 2029/30. Интересно, что ранее журналисты сообщали о другой дате окончания действия контракта – лето 2028 года.

В прошлой кампании Андрей Лунин провел 31 поединок на клубном уровне, пропустив 32 мяча. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В новом сезоне на поле еще не появлялся.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Реал Мадрид
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Falko
На закінчення йому вже буде за 30. Нє, ну, норм, молодий, перспективний, уся кар'єра попереду.
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