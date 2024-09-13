ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года
Новое соглашение украинца будет действовать до завершения сезона 2029/30
Мадридский «Реал» официально объявил о продлении контракта с украинским вратарем Андреем Луниным.
Отмечается, что новое соглашение между королевским клубом и 25-летним футболистом будет действовать до завершения сезона 2029/30. Интересно, что ранее журналисты сообщали о другой дате окончания действия контракта – лето 2028 года.
В прошлой кампании Андрей Лунин провел 31 поединок на клубном уровне, пропустив 32 мяча. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В новом сезоне на поле еще не появлялся.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Comunicado Oficial: renovación de Andriy Lunin.#Lunin2030 | #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2024
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