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  4. Реал хочет подписать звезду ПСЖ. О его трансфере попросил Мбаппе
Испания
20 января 2025, 13:50 |
445
0

Реал хочет подписать звезду ПСЖ. О его трансфере попросил Мбаппе

Ашраф Хакими может сменить клубную прописку

20 января 2025, 13:50 |
445
0
Реал хочет подписать звезду ПСЖ. О его трансфере попросил Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Мадридский «Реал» интересуется марокканским правым защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб обратил внимание на 26-летнего футболиста после личной рекомендации французского нападающего Килиана Мбаппе.

В этой кампании Ашраф Хакими провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее главный тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал Килиана Мбаппе лучшим центральным нападающим в мире.

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Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
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