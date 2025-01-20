Реал хочет подписать звезду ПСЖ. О его трансфере попросил Мбаппе
Ашраф Хакими может сменить клубную прописку
Мадридский «Реал» интересуется марокканским правым защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб обратил внимание на 26-летнего футболиста после личной рекомендации французского нападающего Килиана Мбаппе.
В этой кампании Ашраф Хакими провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Ранее главный тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал Килиана Мбаппе лучшим центральным нападающим в мире.
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