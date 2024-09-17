Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИССОН: «Кьеза улыбается с первого же дня, когда пришел в Ливерпуль»
Англия
17 сентября 2024, 22:58 |
100
0

АЛИССОН: «Кьеза улыбается с первого же дня, когда пришел в Ливерпуль»

Голкипер английского клуба – об итальянском новичке команды

17 сентября 2024, 22:58 |
100
0
АЛИССОН: «Кьеза улыбается с первого же дня, когда пришел в Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон высказал свое мнение об итальянском вингере Федерико Кьезе, который присоединился к мерсисайдцам этим летом:

«Федерико Кьеза уже демонстрирует свое качество на тренировках. Я рад видеть его улыбку. Федерико улыбается с первого же дня, когда присоединился к Ливерпулю. Выглядит так, будто он благодарен за то, что попал в этот клуб, как новую возможность для своей жизни в этом топ-клубе».

Кьеза перешел в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего вингера в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.

По теме:
Милан – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ювентус – ПСВ – 3:1. Чемпионы Нидерландов опозорились в Турине. Видео голов
ЛЧ стартовала! Ювентус показал реальный уровень ПСВ, разгром от Астон Виллы
Алиссон Федерико Кьеза Ливерпуль Ювентус трансферы трансферы АПЛ
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами
Теннис | 17 сентября 2024, 14:59 12
ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами
ФОТО. Свитолина отпраздновала ДР с Шевченко, Беленюком и другими звездами

12 сентября украинской теннисистке исполнилось 30 лет

Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Бокс | 17 сентября 2024, 07:14 29
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году

Виталий вспомнил поражение Владимира в мегафайте на Уэмбли

Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Футбол | 17.09.2024, 06:23
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2025 по пляжному футболу
Футбол | 17.09.2024, 21:35
Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2025 по пляжному футболу
Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2025 по пляжному футболу
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Футбол | 17.09.2024, 09:25
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
16.09.2024, 23:23 1
Другие виды
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 150
Футбол
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
16.09.2024, 01:13
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 16
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
15.09.2024, 21:10 4
Футбол
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 6
Футбол
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
15.09.2024, 19:44 32
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем