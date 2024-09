АЛИССОН: «Кьеза улыбается с первого же дня, когда пришел в Ливерпуль»

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон высказал свое мнение об итальянском вингере Федерико Кьезе, который присоединился к мерсисайдцам этим летом:

«Федерико Кьеза уже демонстрирует свое качество на тренировках. Я рад видеть его улыбку. Федерико улыбается с первого же дня, когда присоединился к Ливерпулю. Выглядит так, будто он благодарен за то, что попал в этот клуб, как новую возможность для своей жизни в этом топ-клубе».

Кьеза перешел в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего вингера в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.

🔴👀 Alisson: "Federico Chiesa is already showing his quality in training".



"But I'm very happy to see his smile. Federico's smiling since the first moment he joined Liverpool. He looks like he's grateful for joining this club, as new opportunity for his life in this top club". pic.twitter.com/r0mKfVBacJ