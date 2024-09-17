АЛИССОН: «Кьеза улыбается с первого же дня, когда пришел в Ливерпуль»

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон высказал свое мнение об итальянском вингере Федерико Кьезе, который присоединился к мерсисайдцам этим летом:

«Федерико Кьеза уже демонстрирует свое качество на тренировках. Я рад видеть его улыбку. Федерико улыбается с первого же дня, когда присоединился к Ливерпулю. Выглядит так, будто он благодарен за то, что попал в этот клуб, как новую возможность для своей жизни в этом топ-клубе».

Кьеза перешел в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего вингера в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.