«Это ничего не меняет». Мусиала о непопадании в список номинантов на ЗМ

4 сентября издание France Football обнародовало список из 30-ти игроков, номинированных на Золотой мяч. По версии французского издания, звездный немецкий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не входит в топ-30 лучших игроков года. Звезда мюнхенского клуба прокомментировал свое непопадание в этот список:

«Это ничего не меняет. Это не повлияет на мое качество и мои цели на этот сезон. Нет смысла об этом думать. Я сосредоточен на себе, своем развитии и делаю все, чтобы побеждать с национальной сборной и с «Баварией».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего игрока в 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Мусиала провел за «Баварию» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 голевых передач.

