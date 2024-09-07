Директор Баварии про список номинантов на ЗМ: «Мы очень удивлены»

Директор «Баварии» Макс Эберль выразил удивление и разочарование тем фактом, что Джамал Мусиала не попал в список номинантов на «Золотой мяч»:

В интервью DPA Эберль заявил: «Мы рады за всех номинированных игроков, но в «Баварии» очень удивлены отсутствием Джамала Мусиалы в этом списке».

Эберль подчеркнул достижения Мусиалы в прошедшем сезоне: один из лучших игроков на Евро, включение в символическую сборную турнира, один из лучших бомбардиров, ключевая роль в выходе «Баварии» в полуфинал Лиги чемпионов

«Тот факт, что он даже не входит в число 30 лучших игроков прошлого сезона, для нас совершенно непостижим. На наш взгляд, Джамал – один из самых интересных игроков в международном футболе, обладающий совершенно исключительными, уникальными способностями», – добавил Эберль.

Стоит напомнить, что 4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.