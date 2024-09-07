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  4. Директор Баварии про список номинантов на ЗМ: «Мы очень удивлены»
Германия
07 сентября 2024, 12:24 |
620
3

Директор Баварии про список номинантов на ЗМ: «Мы очень удивлены»

Макс Эберль выразил удивление и разочарование тем фактом, что Джамал Мусиала не попал в список

07 сентября 2024, 12:24 |
620
3
Директор Баварии про список номинантов на ЗМ: «Мы очень удивлены»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Директор «Баварии» Макс Эберль выразил удивление и разочарование тем фактом, что Джамал Мусиала не попал в список номинантов на «Золотой мяч»:

В интервью DPA Эберль заявил: «Мы рады за всех номинированных игроков, но в «Баварии» очень удивлены отсутствием Джамала Мусиалы в этом списке».

Эберль подчеркнул достижения Мусиалы в прошедшем сезоне: один из лучших игроков на Евро, включение в символическую сборную турнира, один из лучших бомбардиров, ключевая роль в выходе «Баварии» в полуфинал Лиги чемпионов

«Тот факт, что он даже не входит в число 30 лучших игроков прошлого сезона, для нас совершенно непостижим. На наш взгляд, Джамал – один из самых интересных игроков в международном футболе, обладающий совершенно исключительными, уникальными способностями», – добавил Эберль.

Стоит напомнить, что 4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.

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Джамал Мусиала Макс Эберль Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Алексей Тиньков Источник: Goal.com
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Комментарии 3
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didora
Треба вміти "просувати" гравця! Хто про нього протягом чемпіонату чув. Хто дивився бундеслігу. А інші......... зась. А Довбик ніякий а попав, бо у Ла лізі забивав. І про нього чули. От і все. Треба було гарно піарити!!!
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DaVinci
Та яка різниця, хто потрапив в ТОП 30, якщо у фінальний етап вийде тільки 3 людини, а Джамал точно в трійку б не потрапив...
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0
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