Игрок дал согласие. Саудовский клуб выкупит вингера Жироны

Саудовская «Аль-Кадисия» выкупит испанского вингера каталонской «Жироны» Икера Альмену, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Про-лиги активировал клаусулу 20-летнего футболиста, которая составляла 5 миллионов евро. Агенты и сам игрок уже дали свое согласие на переход.

В сезоне 2024/25 Икер Альмена провел 2 матча за взрослую команду «Жироны», отметившись 1 голевой передачей.

Ранее «Жирона» оформила рекордный трансфер в истории клуба, подписав вингера Ясера Асприлью за 25 миллионов евро.

🔴🟡🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah triggered the release clause to sign 2004 born Spanish talent Iker Almena from Girona.



Deal worth €5m and agreement already sealed also with the player and his agents.



Almena’s move to Saudi now imminent, as @Nilsola10 reported. pic.twitter.com/QrGSQmLlxN