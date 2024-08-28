Игрок дал согласие. Саудовский клуб выкупит вингера Жироны
«Аль-Кадисия» заплатит 5 миллионов евро за Икера Альмену
Саудовская «Аль-Кадисия» выкупит испанского вингера каталонской «Жироны» Икера Альмену, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб Про-лиги активировал клаусулу 20-летнего футболиста, которая составляла 5 миллионов евро. Агенты и сам игрок уже дали свое согласие на переход.
В сезоне 2024/25 Икер Альмена провел 2 матча за взрослую команду «Жироны», отметившись 1 голевой передачей.
Ранее «Жирона» оформила рекордный трансфер в истории клуба, подписав вингера Ясера Асприлью за 25 миллионов евро.
🔴🟡🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah triggered the release clause to sign 2004 born Spanish talent Iker Almena from Girona.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024
Deal worth €5m and agreement already sealed also with the player and his agents.
Almena’s move to Saudi now imminent, as @Nilsola10 reported. pic.twitter.com/QrGSQmLlxN
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