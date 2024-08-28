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  4. Игрок дал согласие. Саудовский клуб выкупит вингера Жироны
Саудовская Аравия
28 августа 2024, 12:26 | Обновлено 28 августа 2024, 13:06
1097
0

Игрок дал согласие. Саудовский клуб выкупит вингера Жироны

«Аль-Кадисия» заплатит 5 миллионов евро за Икера Альмену

28 августа 2024, 12:26 | Обновлено 28 августа 2024, 13:06
1097
0
Игрок дал согласие. Саудовский клуб выкупит вингера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Альмена

Саудовская «Аль-Кадисия» выкупит испанского вингера каталонской «Жироны» Икера Альмену, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Про-лиги активировал клаусулу 20-летнего футболиста, которая составляла 5 миллионов евро. Агенты и сам игрок уже дали свое согласие на переход.

В сезоне 2024/25 Икер Альмена провел 2 матча за взрослую команду «Жироны», отметившись 1 голевой передачей.

Ранее «Жирона» оформила рекордный трансфер в истории клуба, подписав вингера Ясера Асприлью за 25 миллионов евро.

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Аль-Кадисия Жирона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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