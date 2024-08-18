ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал полузащитника сборной Франции
Юссуф Фофана покинул «Монако»
Итальянский «Милан» официально объявил о подписании центрального полузащитника французского «Монако» Юссуфа Фофана.
Отмечается, что 25-летний футболист сборной Франции подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.
Официально сумма трансфера не разглашается, однако, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 25 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Юссуф Фофана провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом.
🚨 BREAKING! BREAKING! 🚨— AC Milan (@acmilan) August 17, 2024
There's a new addition to the Rossoneri 🆕#DNACMilan #SempreMilan
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