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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал полузащитника сборной Франции
Италия
18 августа 2024, 09:12 |
268
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал полузащитника сборной Франции

Юссуф Фофана покинул «Монако»

18 августа 2024, 09:12 |
268
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал полузащитника сборной Франции
ФК Милан. Юссуф Фофана

Итальянский «Милан» официально объявил о подписании центрального полузащитника французского «Монако» Юссуфа Фофана.

Отмечается, что 25-летний футболист сборной Франции подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 5 следующих сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, однако, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 25 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Юссуф Фофана провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом.

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Милан Монако трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Юссуф Фофана
Дмитро Вербинський Источник: ФК Милан
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