ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписав хавбека Ливерпуля

Клуб Егора Ярмолюка, «Брентфорд», официально сообщил о подписании атакующего полузащитника/вингера «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. Контракт с 21-летним португальцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Брентфорд» заплатил за игрока 22,5 миллиона фунтов стерлингов плюс 5 миллионов возможных бонусов.

Прошлый сезон Карвалью провел в арендах: первую половину сезона – в «РБ Лейпциг», вторую – в «Халл Сити».

Вчера «Ливерпуль» разгромил «Севилью» в товарищеском матче.

