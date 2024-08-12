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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписав хавбека Ливерпуля
Англия
12 августа 2024, 21:26 |
1016
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписав хавбека Ливерпуля

Фабиу Карвалью продолжит карьеру в «Брентфорде»

12 августа 2024, 21:26 |
1016
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписав хавбека Ливерпуля
ФК Брентфорд. Фабиу Карвалью

Клуб Егора Ярмолюка, «Брентфорд», официально сообщил о подписании атакующего полузащитника/вингера «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. Контракт с 21-летним португальцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Брентфорд» заплатил за игрока 22,5 миллиона фунтов стерлингов плюс 5 миллионов возможных бонусов.

Прошлый сезон Карвалью провел в арендах: первую половину сезона – в «РБ Лейпциг», вторую – в «Халл Сити».

Вчера «Ливерпуль» разгромил «Севилью» в товарищеском матче.

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Фабиу Карвалью Брентфорд Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Брентфорд
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