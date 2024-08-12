ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписав хавбека Ливерпуля
Фабиу Карвалью продолжит карьеру в «Брентфорде»
Клуб Егора Ярмолюка, «Брентфорд», официально сообщил о подписании атакующего полузащитника/вингера «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. Контракт с 21-летним португальцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Брентфорд» заплатил за игрока 22,5 миллиона фунтов стерлингов плюс 5 миллионов возможных бонусов.
Прошлый сезон Карвалью провел в арендах: первую половину сезона – в «РБ Лейпциг», вторую – в «Халл Сити».
Вчера «Ливерпуль» разгромил «Севилью» в товарищеском матче.
Welcome to Brentford, Fábio 👋— Brentford FC (@BrentfordFC) August 12, 2024
We’re delighted to confirm the arrival of Fábio Carvalho on an initial five-year deal from Liverpool
Fábio Carvalho is a Bee 🐝 🇵🇹 pic.twitter.com/woS1nKWjIC— Brentford FC (@BrentfordFC) August 12, 2024
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