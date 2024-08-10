Эредивизи стартовала с разгрома. Гронинген крупно обыграл НАК

Разгромной домашней победой «Гронингена» над «НАК» из Бреды начался сезон 2024/25 в нидерландской Эредивизи.

Уже в начале встречи гости остались в меньшинстве после удаления Энеса Махмутовича, а Леандро Бакуна реализовал пенальти. А к перерыву хозяева вели со счетом 3:0 после голов Руя Мендеша и Марио Ренте. Сразу в начале второго тайма уже в ворота «Гронингена» был назначен пенальти – Доминик Яношек был точен. А в середине второго тайма Йорг Схредерс довел итоговый счет до разгрома – 4:1.

Эредивизи 2024/25, тур 1

9 августа

Гронинген – НАК (Бреда) – 4:1 (3:0)

Голы: Бакуна, 8 (с пенальти), Мендеш, 25, Ренте, 31, Схредерс, 68 – Яношек, 48 (с пенальти).