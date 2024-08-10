ВИДЕО. Как Малиновский сделал гениальный ассист в матче Кубка Италии

Вечером 9 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии между командами Дженоа и Реджана.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 61-й минуте и через несколько минут отдал голевую передачу.

Руслан сделал гениальный ассист на Жуниора Мессиаса, и тот поразил ворота соперников на 65-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Ассист Малиновского за Дженоа

Этот гол оказался победным. Дженоа одержал победу 1:0 и вышел в 1/16 финала.

Кубок Италии

1/32 финала, 9 августа

Дженоа – Реджана – 1:0

Гол: Мессиас, 65 (ассист: Малиновский)

Видео гола и обзор матча