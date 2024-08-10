ВИДЕО. Как Малиновский сделал гениальный ассист в матче Кубка Италии
Команда Дженоа минимально обыграла Реджану и вышла в 1/16 финала
Вечером 9 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии между командами Дженоа и Реджана.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 61-й минуте и через несколько минут отдал голевую передачу.
Руслан сделал гениальный ассист на Жуниора Мессиаса, и тот поразил ворота соперников на 65-й минуте.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Ассист Малиновского за Дженоа
Этот гол оказался победным. Дженоа одержал победу 1:0 и вышел в 1/16 финала.
Кубок Италии
1/32 финала, 9 августа
Дженоа – Реджана – 1:0
Гол: Мессиас, 65 (ассист: Малиновский)
Видео гола и обзор матча
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