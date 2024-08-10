Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Малиновский сделал гениальный ассист в матче Кубка Италии
Италия
10 августа 2024, 00:23 | Обновлено 10 августа 2024, 00:53
360
3

ВИДЕО. Как Малиновский сделал гениальный ассист в матче Кубка Италии

Команда Дженоа минимально обыграла Реджану и вышла в 1/16 финала

10 августа 2024, 00:23 | Обновлено 10 августа 2024, 00:53
360
3
ВИДЕО. Как Малиновский сделал гениальный ассист в матче Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 9 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии между командами Дженоа и Реджана.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 61-й минуте и через несколько минут отдал голевую передачу.

Руслан сделал гениальный ассист на Жуниора Мессиаса, и тот поразил ворота соперников на 65-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Ассист Малиновского за Дженоа

Этот гол оказался победным. Дженоа одержал победу 1:0 и вышел в 1/16 финала.

Кубок Италии

1/32 финала, 9 августа

Дженоа – Реджана – 1:0

Гол: Мессиас, 65 (ассист: Малиновский)

Видео гола и обзор матча

По теме:
Вышел и отдал. Малиновский отметился ассистом в матче Кубка Италии
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
Будет медаль! Коляденко взяла реванш у Тыныбековой и поборется за золото ОИ
Дженоа Кубок Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Жуниор Мессиас Реджана выбор редакции
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 09 августа 2024, 08:01 4
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по баскетболу состоится с 27 июля по 11 августа

Анонс Олимпиады на 9 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 06:23 6
Анонс Олимпиады на 9 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 9 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?

Sport.ua представляет анонс 14-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET

Испания во второй раз в истории выиграла футбольное золото Олимпиады
Олимпийские игры | 09.08.2024, 22:31
Испания во второй раз в истории выиграла футбольное золото Олимпиады
Испания во второй раз в истории выиграла футбольное золото Олимпиады
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Олимпийские игры | 09.08.2024, 07:59
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Проиграла сет с 5:2. Костюк уступила 15-й ракетке на супертурнире в Торонто
Теннис | 09.08.2024, 21:47
Проиграла сет с 5:2. Костюк уступила 15-й ракетке на супертурнире в Торонто
Проиграла сет с 5:2. Костюк уступила 15-й ракетке на супертурнире в Торонто
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Малина и на Евро делал команду лучше. 
Ответить
+1
Vanil10
Пас реально шикарний!!!
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Да, это было красиво
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
09.08.2024, 20:35
Футбол
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
08.08.2024, 16:02 11
Футбол
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
08.08.2024, 00:35 6
Олимпийские игры
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
09.08.2024, 00:40
Футбол
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
08.08.2024, 21:12
Олимпийские игры
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
08.08.2024, 07:20 7
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
09.08.2024, 12:33 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем