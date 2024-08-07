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  4. ПСВ попробует подписать экс-игрока Шахтера, который блистал в Нидерландах
Нидерланды
07 августа 2024, 20:35 |
647
0

ПСВ попробует подписать экс-игрока Шахтера, который блистал в Нидерландах

Также на Давида Нереса претендует итальянский «Наполи»

07 августа 2024, 20:35 |
647
0
ПСВ попробует подписать экс-игрока Шахтера, который блистал в Нидерландах
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

27-летний бразильский вингер «Бенфики» Давид Нерес, который с января по июль 2022 года пребывал на контракте в «Шахтере», но из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны так и не провел ни одного официального матча за «горняков», в текущее трансферное окно с высокой долей вероятности покинет Португалию.

Попытку подписать Нереса собирается предпринять ПСВ, являющийся действующим чемпионом Нидерландов.

Ранее Нерес уже играл в Нидерландах в составе «Аякса» и являлся одной из ключевых звезд тамошней Эредивизи, в которой провел 121 матч и забил 37 мячей, отдав 35 результативных передач.

Также на Нереса активно претендует «Наполи», причем агент бразильца уже прибыл в Италию для того, чтобы интенсифицировать переговоры о переезде своего клиента в Неаполь.

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Давид Нерес ПСВ Бенфика чемпионат Нидерландов по футболу трансферы Шахтер Донецк Наполи
Алексей Сливченко Источник: SAPO Desporto
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