Агент экс-вингера Шахтера находится в Италии, где договаривается с Наполи

Бывший вингер «Шахтера» Давид Нерес в ближайшее время, вероятно, покинет «Бенфику» и переберется в итальянский «Наполи».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, агент Нереса уже находится в Италии, где ведет конкретные переговоры о трансфере своего клиента, стремясь продвинуть возможность его осуществления.

Сам Нерес хотел бы покинуть «Бенфику» и переехать в «Наполи».

Ранее сообщалось, что о подписании Нереса боссов «Наполи» лично попросил главный тренер команды Антонио Конте.