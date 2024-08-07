Италия07 августа 2024, 19:09 |
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Агент экс-вингера Шахтера находится в Италии, где договаривается с Наполи
Давид Нерес хочет покинуть «Бенфику» и продолжить карьеру в Серии А
07 августа 2024, 19:09 |
389
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Бывший вингер «Шахтера» Давид Нерес в ближайшее время, вероятно, покинет «Бенфику» и переберется в итальянский «Наполи».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, агент Нереса уже находится в Италии, где ведет конкретные переговоры о трансфере своего клиента, стремясь продвинуть возможность его осуществления.
Сам Нерес хотел бы покинуть «Бенфику» и переехать в «Наполи».
Ранее сообщалось, что о подписании Нереса боссов «Наполи» лично попросил главный тренер команды Антонио Конте.
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