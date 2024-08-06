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  4. Конте просит боссов Наполи подписать ему экс-вингера Шахтера
Италия
06 августа 2024, 14:46 |
899
0

Конте просит боссов Наполи подписать ему экс-вингера Шахтера

Именитый наставник хочет видеть в своей команде Давида Нереса

06 августа 2024, 14:46 |
899
0
Конте просит боссов Наполи подписать ему экс-вингера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Итальянский «Наполи» продолжает интересоваться услугами 27-летнего вингера «Бенфики» Давида Нереса, известного в Украине по непродолжительному пребыванию в «Шахтере» перед самым началом полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Подписать Нереса руководство «Наполи» лично просит главный тренер команды Антонио Конте.

Сообщается, что оценочная стоимость Нереса на рынке составляет порядка 21 миллиона евро.

Контракт бразильца с «орлами» рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Нерес сыграл 24 матча в рамках португальской Примейры, в которых отличился 5 голами и 8 ассистами.

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Алексей Сливченко Источник: OneFootball
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