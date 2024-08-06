Конте просит боссов Наполи подписать ему экс-вингера Шахтера
Именитый наставник хочет видеть в своей команде Давида Нереса
Итальянский «Наполи» продолжает интересоваться услугами 27-летнего вингера «Бенфики» Давида Нереса, известного в Украине по непродолжительному пребыванию в «Шахтере» перед самым началом полномасштабной фазы российско-украинской войны.
Подписать Нереса руководство «Наполи» лично просит главный тренер команды Антонио Конте.
Сообщается, что оценочная стоимость Нереса на рынке составляет порядка 21 миллиона евро.
Контракт бразильца с «орлами» рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне Нерес сыграл 24 матча в рамках португальской Примейры, в которых отличился 5 голами и 8 ассистами.
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