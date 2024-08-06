Конте просит боссов Наполи подписать ему экс-вингера Шахтера

Итальянский «Наполи» продолжает интересоваться услугами 27-летнего вингера «Бенфики» Давида Нереса, известного в Украине по непродолжительному пребыванию в «Шахтере» перед самым началом полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Подписать Нереса руководство «Наполи» лично просит главный тренер команды Антонио Конте.

Сообщается, что оценочная стоимость Нереса на рынке составляет порядка 21 миллиона евро.

Контракт бразильца с «орлами» рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Нерес сыграл 24 матча в рамках португальской Примейры, в которых отличился 5 голами и 8 ассистами.