Италия19 июля 2024, 10:18 |
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Наполи готов заплатить 25 млн евро за экс-игрока Шахтера
Давид Нерес этим летом, вероятно, попрощается с «Бенфикой»
19 июля 2024, 10:18 |
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Итальянский «Наполи» присматривается к экс-вингеру «Шахтера» Давиду Нересу, который в настоящий момент имеет контракт с «Бенфикой».
В Неаполе предполагают, что для подписания 27-летнего бразильца им хватит 25 миллионов евро, однако предложений о переходе Нереса итальянцы «Бенфике» пока не делали.
Также на Нереса претендует «Бешикташ», однако турки еще не оформили предложение по бразильцу.
В минувшем сезоне Нерес сыграл 24 матча в португальской Примейре, отличившись 5 голами и 8 ассистами.
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