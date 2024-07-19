Наполи готов заплатить 25 млн евро за экс-игрока Шахтера

Итальянский «Наполи» присматривается к экс-вингеру «Шахтера» Давиду Нересу, который в настоящий момент имеет контракт с «Бенфикой».

В Неаполе предполагают, что для подписания 27-летнего бразильца им хватит 25 миллионов евро, однако предложений о переходе Нереса итальянцы «Бенфике» пока не делали.

Также на Нереса претендует «Бешикташ», однако турки еще не оформили предложение по бразильцу.

В минувшем сезоне Нерес сыграл 24 матча в португальской Примейре, отличившись 5 голами и 8 ассистами.