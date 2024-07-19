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  4. Наполи готов заплатить 25 млн евро за экс-игрока Шахтера
Италия
19 июля 2024, 10:18 |
515
0

Наполи готов заплатить 25 млн евро за экс-игрока Шахтера

Давид Нерес этим летом, вероятно, попрощается с «Бенфикой»

19 июля 2024, 10:18 |
515
0
Наполи готов заплатить 25 млн евро за экс-игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Итальянский «Наполи» присматривается к экс-вингеру «Шахтера» Давиду Нересу, который в настоящий момент имеет контракт с «Бенфикой».

В Неаполе предполагают, что для подписания 27-летнего бразильца им хватит 25 миллионов евро, однако предложений о переходе Нереса итальянцы «Бенфике» пока не делали.

Также на Нереса претендует «Бешикташ», однако турки еще не оформили предложение по бразильцу.

В минувшем сезоне Нерес сыграл 24 матча в португальской Примейре, отличившись 5 голами и 8 ассистами.

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Алексей Сливченко Источник: FCUpdate.nl
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