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  4. Бешикташу интересен бразилец, не сумевший заиграть в Шахтере из-за войны
Турция
18 июля 2024, 17:04 |
512
0

Бешикташу интересен бразилец, не сумевший заиграть в Шахтере из-за войны

Давид Нерес сейчас играет за «Бенфику»

18 июля 2024, 17:04 |
512
0
Бешикташу интересен бразилец, не сумевший заиграть в Шахтере из-за войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Турецкий «Бешикташ» проявляет заинтересованность в услугах 27-летнего вингера «Бенфики» Давида Нереса.

Изначально «черные орлы» хотели подписать на рынке аргентинца Анхеля Ди Марию, однако так и не получили от него одобрения на трансфер, и теперь хотят сосредоточиться на Нересе.

Интерес «Бешикташа» пока заключается в изучении самой возможности совершения сделки. Никаких предложений турецкий клуб португальскому не делал.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» будет готова рассмотреть варианты с продажей Нереса, который был подписан «Шахтером» в январе 2022 года, однако так и не смог сыграть ни одного официального матча за «горняков» из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны.

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Давид Нерес Бешикташ Бенфика трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: O Jogo
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