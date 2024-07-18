Бешикташу интересен бразилец, не сумевший заиграть в Шахтере из-за войны

Турецкий «Бешикташ» проявляет заинтересованность в услугах 27-летнего вингера «Бенфики» Давида Нереса.

Изначально «черные орлы» хотели подписать на рынке аргентинца Анхеля Ди Марию, однако так и не получили от него одобрения на трансфер, и теперь хотят сосредоточиться на Нересе.

Интерес «Бешикташа» пока заключается в изучении самой возможности совершения сделки. Никаких предложений турецкий клуб португальскому не делал.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» будет готова рассмотреть варианты с продажей Нереса, который был подписан «Шахтером» в январе 2022 года, однако так и не смог сыграть ни одного официального матча за «горняков» из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны.