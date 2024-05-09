Бенфика готова продать экс-игрока Шахтера. Ранее им интересовался Зенит

27-летний вингер «Бенфики» Давид Нерес, несмотря на то, что в последнее время сумел завоевать место в основном составе португальского гранда, в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

«Орлы» готовы рассмотреть возможность продажи Нереса, если получат по нему интересное с финансовой точки зрения предложение.

Пока никаких запросов по Нересу «Бенфика» не получала, однако все может измениться в ближайшие несколько недель, когда в Европе откроется трансферное окно.

Летом минувшего года предметный интерес к Нересу проявлял «Зенит», однако бразилец отказался переезжать в страну, военная агрессия со стороны которой вынудила его покинуть «Шахтер» всего через несколько месяцев после перехода в стан «горняков».