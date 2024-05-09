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  4. Бенфика готова продать экс-игрока Шахтера. Ранее им интересовался Зенит
Португалия
09 мая 2024, 14:48 |
1273
0

Бенфика готова продать экс-игрока Шахтера. Ранее им интересовался Зенит

Давид Нерес летом минувшего года не пожелал переезжать в россию

09 мая 2024, 14:48 |
1273
0
Бенфика готова продать экс-игрока Шахтера. Ранее им интересовался Зенит
instagram.com/davidneres

27-летний вингер «Бенфики» Давид Нерес, несмотря на то, что в последнее время сумел завоевать место в основном составе португальского гранда, в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

«Орлы» готовы рассмотреть возможность продажи Нереса, если получат по нему интересное с финансовой точки зрения предложение.

Пока никаких запросов по Нересу «Бенфика» не получала, однако все может измениться в ближайшие несколько недель, когда в Европе откроется трансферное окно.

Летом минувшего года предметный интерес к Нересу проявлял «Зенит», однако бразилец отказался переезжать в страну, военная агрессия со стороны которой вынудила его покинуть «Шахтер» всего через несколько месяцев после перехода в стан «горняков».

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Алексей Сливченко Источник: Desporto ao Minuto
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