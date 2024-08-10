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Первая лига
Металлург Зп
09.08.2024 14:35 – FT 1 : 0
Кремень
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Украина. Первая лига
10 августа 2024, 01:20 | Обновлено 10 августа 2024, 01:32
63
0

Металлург обыграл Кремень в заключительном матче 1-го тура Первой лиги

Единственный гол забил Дмитрий Иродовский на 17-й минуте

10 августа 2024, 01:20 | Обновлено 10 августа 2024, 01:32
63
0
Металлург обыграл Кремень в заключительном матче 1-го тура Первой лиги
ФК Металлург Запорожье. Дмитрий Иродовский

9 августа состоялся последний поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Металлург обыграл Кремень со счетом 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Иродовский на 17-й минуте

Первая лига. 1-й тур, 9 августа

14:00. Металлург Запорожье – Кремень Кременчуг – 1:0

Гол: Иродовский, 17

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Дмитрий Иродовский
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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