09.08.2024 14:35 – FT 1 : 0
Украина. Первая лига10 августа 2024, 01:20 | Обновлено 10 августа 2024, 01:32
63
0
Металлург обыграл Кремень в заключительном матче 1-го тура Первой лиги
Единственный гол забил Дмитрий Иродовский на 17-й минуте
10 августа 2024, 01:20 | Обновлено 10 августа 2024, 01:32
63
0
9 августа состоялся последний поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Металлург обыграл Кремень со счетом 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Иродовский на 17-й минуте
Первая лига. 1-й тур, 9 августа
14:00. Металлург Запорожье – Кремень Кременчуг – 1:0
Гол: Иродовский, 17
Турнирная таблица
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2024, 01:13 0
Родри готов покинуть «Манчестер Сити»
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 18:45 13
Онофрийчук заняла предпоследнее место
Олимпийские игры | 09.08.2024, 20:25
Олимпийские игры | 09.08.2024, 14:02
Футбол | 09.08.2024, 19:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2024, 07:36 1
09.08.2024, 07:59 13
Олимпийские игры
08.08.2024, 16:02 11
09.08.2024, 17:31
09.08.2024, 17:11 14
08.08.2024, 00:21 64
09.08.2024, 21:48 14