09.08.2024 14:00 - : -
Украина. Первая лига09 августа 2024, 10:35 | Обновлено 09 августа 2024, 10:41
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Металлург – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 августа в 14:00 поединок 1-го тура Первой лиги
09 августа 2024, 10:35 | Обновлено 09 августа 2024, 10:41
42
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9 августа проходит последний поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 1-й тур, 9 августа
- 14:00. Металлург Запорожье – Кремень
14:00. Металлург Запорожье – Кремень
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