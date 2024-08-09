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Первая лига
Металлург Зп
09.08.2024 14:00 - : -
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 августа 2024, 10:35 | Обновлено 09 августа 2024, 10:41
42
0

Металлург – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 августа в 14:00 поединок 1-го тура Первой лиги

09 августа 2024, 10:35 | Обновлено 09 августа 2024, 10:41
42
0
Металлург – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 августа проходит последний поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 1-й тур, 9 августа

  • 14:00. Металлург Запорожье – Кремень

14:00. Металлург Запорожье – Кремень

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Металлург Запорожье Кремень Кременчуг Первая лига Украины смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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