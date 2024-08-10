Дубль Гонсалвеша. Спортинг обыграл Риу Аве на старте чемпионата Португалии
Стартовал сезон 2024/25 в португальской Примейре-лиге
Лиссабонский «Спортинг» без проблем обыграл «Риу Аве» из Вила ду Конди в стартовом матче сезона 2024/25 в португальской Примейре-лиге.
Уже к середине первого тайма лиссабонцы, которые играли дома, вели со счетом 2:0, а Педру Гонсалвеш сделал дубль. С этим счетом завершился первый тайм, а в середине второй половины встречи Виктор Дьокереш довел преимущество хозяев до трех мячей. «Риу Аве» смог ответить только голом престижа, который на последней минуте основного времени забил Клейтон, и встреча завершилась победой «Спортинга» со счетом 3:1.
Примейра-лига 2024/25, тур 1
9 августа
Спортинг (Лиссабон) – Риу Аве (Вила ду Конди) – 3:1 (2:0)
Голы: Гонсалвеш, 6, Гонсалвеш, 26, Дьокереш, 63 – Клейтон, 90.
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