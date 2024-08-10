Известный английский футболист может перейти в Ювентус
Нападающий «Челси» планирует сменить клубную прописку этим летом
Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг может сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщает журналиста Джанлуко Ди Марцио, интерес к футболисту проявляет «Ювентус». Туринский клуб изучает возможность и условия потенциального трансфера. Стерлинг в свою очередь также раздумывает над переходом.
Особенно сильно на решение англичанина давит то, что лондонский клуб близок к приобретению Педру Нету из «Вулверхэмптона», который играет на аналогичной позиции, а «Ювентус» уже в ближайшее время покинет вингер Федерико Кьеза.
В минувшем сезоне Стерлинг принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, отметившись 8 голами и 4 голевыми передачами.
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