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  4. Известный английский футболист может перейти в Ювентус
Англия
10 августа 2024, 02:27 |
63
0

Известный английский футболист может перейти в Ювентус

Нападающий «Челси» планирует сменить клубную прописку этим летом

10 августа 2024, 02:27 |
63
0
Известный английский футболист может перейти в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает журналиста Джанлуко Ди Марцио, интерес к футболисту проявляет «Ювентус». Туринский клуб изучает возможность и условия потенциального трансфера. Стерлинг в свою очередь также раздумывает над переходом.

Особенно сильно на решение англичанина давит то, что лондонский клуб близок к приобретению Педру Нету из «Вулверхэмптона», который играет на аналогичной позиции, а «Ювентус» уже в ближайшее время покинет вингер Федерико Кьеза.

В минувшем сезоне Стерлинг принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, отметившись 8 голами и 4 голевыми передачами.

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Рахим Стерлинг трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Ювентус Челси
Алексей Тиньков Источник: Джанлука Ди Марцио
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