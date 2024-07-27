МЮ может подписать бывшего игрока Челси и Барселоны
Маркос Алонсо рассматривается как вариант для усиления позиции левого защитника
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским левым защитником Маркосом Алонсом, сообщает британское издание The Mirror.
По информации источника, «красные дьяволы» хотят усилить позицию левого защитника. Также, кроме 33-летнего экс-футболиста «Барселоны» и «Челси», в шорт-листе «МЮ» находятся Давид Ганцко («Фейенорд») и Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»).
В сезоне 2023/24 Маркос Алонсо провел 8 матчей за «Барселону», но не сумел отличиться результативными действиями. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Маркос Алонсо предлагал свои услуги миланскому «Интеру».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец приблизился к переходу в «Челси»
Превью теннисного турнира на Олимпиаде в Париже