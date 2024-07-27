Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ может подписать бывшего игрока Челси и Барселоны
Англия
27 июля 2024, 15:16 | Обновлено 27 июля 2024, 15:17
295
0

МЮ может подписать бывшего игрока Челси и Барселоны

Маркос Алонсо рассматривается как вариант для усиления позиции левого защитника

27 июля 2024, 15:16 | Обновлено 27 июля 2024, 15:17
295
0
МЮ может подписать бывшего игрока Челси и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Алонсо

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским левым защитником Маркосом Алонсом, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят усилить позицию левого защитника. Также, кроме 33-летнего экс-футболиста «Барселоны» и «Челси», в шорт-листе «МЮ» находятся Давид Ганцко («Фейенорд») и Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»).

В сезоне 2023/24 Маркос Алонсо провел 8 матчей за «Барселону», но не сумел отличиться результативными действиями. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Маркос Алонсо предлагал свои услуги миланскому «Интеру».

По теме:
Довбик отреагировал на слухи о причине срыва трансфера в Атлетико
Челси подпишет 19-летнего игрока за 20 млн долларов
Фесюн назвал чемпионат, в котором хотел бы продолжить карьеру
Маркос Алонсо Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ свободный агент Давид Ганцко Фейеноорд чемпионат Нидерландов по футболу Кристал Пэлас
Дмитро Вербинський Источник: The Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Футбол | 27 июля 2024, 07:25 6
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают

Украинец приблизился к переходу в «Челси»

Боевой состав украинок, грунтовые корты Ролан Гаррос, последние Игры легенд
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 08:00 3
Боевой состав украинок, грунтовые корты Ролан Гаррос, последние Игры легенд
Боевой состав украинок, грунтовые корты Ролан Гаррос, последние Игры легенд

Превью теннисного турнира на Олимпиаде в Париже

Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925
Футбол | 26.07.2024, 17:53
Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925
Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я все еще военный. Когда что-нибудь случается...»
Футбол | 27.07.2024, 13:10
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я все еще военный. Когда что-нибудь случается...»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я все еще военный. Когда что-нибудь случается...»
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
Футбол | 27.07.2024, 04:30
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
25.07.2024, 14:42 14
Футбол
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
25.07.2024, 14:43
Бокс
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
«Тайсон, друг мой...» Усик обратился к Фьюри относительно будущего реванша
26.07.2024, 12:41
Бокс
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
26.07.2024, 07:58 8
Футбол
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
25.07.2024, 15:03 1
Олимпийские игры
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
26.07.2024, 21:14 3
Футбол
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
26.07.2024, 07:51 7
Футбол
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
25.07.2024, 20:29 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем