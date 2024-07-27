МЮ может подписать бывшего игрока Челси и Барселоны

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским левым защитником Маркосом Алонсом, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят усилить позицию левого защитника. Также, кроме 33-летнего экс-футболиста «Барселоны» и «Челси», в шорт-листе «МЮ» находятся Давид Ганцко («Фейенорд») и Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»).

В сезоне 2023/24 Маркос Алонсо провел 8 матчей за «Барселону», но не сумел отличиться результативными действиями. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Маркос Алонсо предлагал свои услуги миланскому «Интеру».