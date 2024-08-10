Буяльский обошел Милевского по голам за Динамо в УПЛ

В матче с «Вересом» (2:1) Виталий Буяльский забил 58-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины. Тем самым он, обойдя, Артема Милевского, делит теперь седьмое место с Олегом Гусевым в списке лучших бомбардиров киевлян в УПЛ. В рядах бело-синих Виталий поражал ворота 23-х клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 7 раз, «Александрии», «Зари» – по 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4.

К слову, Николай Шапаренко стал автором 950-го гола киевлян в УПЛ на чужих полях. Кроме того, он забил свой 20-й мяч в чемпионатах Украины и 25-й за «Динамо» во всех турнирах (ЧУ – 19, КУ – 2, ЕК – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины

Игрок Сезоны Голы Матчи Ср. рез. 1. Сергей РЕБРОВ 1993-2008 113 242 0,47 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2024 107 245 0,44 3. Максим ШАЦКИХ 2009-2009 97 215 0,45 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1995-2012 83 172 0,48 5. Виктор ЦЫГАНКОВ 2017-2023 77 156 0,49 6. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 98 0,62 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2013-2025 58 213 0,27 8. Олег ГУСЕВ 2004-2018 58 296 0,20 9. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2013 57 178 0,32 10. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2008 51 224 0,23

Сезоны обозначены годом их окончания.