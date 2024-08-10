Буяльский обошел Милевского по голам за Динамо в УПЛ
Капитан киевлян забил 58-й мяч в УПЛ в динамовских рядах
В матче с «Вересом» (2:1) Виталий Буяльский забил 58-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины. Тем самым он, обойдя, Артема Милевского, делит теперь седьмое место с Олегом Гусевым в списке лучших бомбардиров киевлян в УПЛ. В рядах бело-синих Виталий поражал ворота 23-х клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 7 раз, «Александрии», «Зари» – по 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4.
К слову, Николай Шапаренко стал автором 950-го гола киевлян в УПЛ на чужих полях. Кроме того, он забил свой 20-й мяч в чемпионатах Украины и 25-й за «Динамо» во всех турнирах (ЧУ – 19, КУ – 2, ЕК – 4).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993-2008
|
113
|
242
|
0,47
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2024
|
107
|
245
|
0,44
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
2009-2009
|
97
|
215
|
0,45
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1995-2012
|
83
|
172
|
0,48
|
5.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2017-2023
|
77
|
156
|
0,49
|
6.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
98
|
0,62
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2013-2025
|
58
|
213
|
0,27
|
8.
|
Олег ГУСЕВ
|
2004-2018
|
58
|
296
|
0,20
|
9.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2013
|
57
|
178
|
0,32
|
10.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2008
|
51
|
224
|
0,23
Сезоны обозначены годом их окончания.
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