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  4. Буяльский обошел Милевского по голам за Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 00:43 | Обновлено 10 августа 2024, 00:51
128
0

Буяльский обошел Милевского по голам за Динамо в УПЛ

Капитан киевлян забил 58-й мяч в УПЛ в динамовских рядах

10 августа 2024, 00:43 | Обновлено 10 августа 2024, 00:51
128
0
Буяльский обошел Милевского по голам за Динамо в УПЛ
ФК Динамо. Виталий Буяльский

В матче с «Вересом» (2:1) Виталий Буяльский забил 58-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины. Тем самым он, обойдя, Артема Милевского, делит теперь седьмое место с Олегом Гусевым в списке лучших бомбардиров киевлян в УПЛ. В рядах бело-синих Виталий поражал ворота 23-х клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 7 раз, «Александрии», «Зари» – по 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4.

К слову, Николай Шапаренко стал автором 950-го гола киевлян в УПЛ на чужих полях. Кроме того, он забил свой 20-й мяч в чемпионатах Украины и 25-й за «Динамо» во всех турнирах (ЧУ – 19, КУ – 2, ЕК – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины

Игрок

Сезоны

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Сергей РЕБРОВ

1993-2008

113

242

0,47

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2024

107

245

0,44

3.

Максим ШАЦКИХ

2009-2009

97

215

0,45

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

83

172

0,48

5.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017-2023

77

156

0,49

6.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

98

0,62

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2013-2025

58

213

0,27

8.

Олег ГУСЕВ

2004-2018

58

296

0,20

9.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2013

57

178

0,32

10.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2008

51

224

0,23

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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