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  4. ГВАРДИОЛА: «Без Эдерсона мы не смогли бы достичь таких успехов»
Англия
10 августа 2024, 01:49 |
65
0

ГВАРДИОЛА: «Без Эдерсона мы не смогли бы достичь таких успехов»

Главный тренер «Манчестера Сити» подтвердил, что Эдерсон останется в команде на следующий сезон

10 августа 2024, 01:49 |
65
0
ГВАРДИОЛА: «Без Эдерсона мы не смогли бы достичь таких успехов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Главный тренер «Манчестера Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что Эдерсон останется в команде на следующий сезон:

«Я очень доволен, что Эдерсон и Ортега продолжат выступать за команду. Без Эдерсона мы не смогли бы достичь таких успехов за последние восемь лет. Это было бы невозможно. Его харизма и стабильность неоценимы.

Учитывая наш стиль игры, найти замену вратарю такого уровня крайне сложно, поэтому я очень рад, что он остается. Он будет основным вратарем в сегодняшнем матче против «Манчестера Юнайтед» в суперкубке Англии»

Раннее ходили слухи о возможном уходе бразильского вратаря.

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Эдерсон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Алексей Тиньков Источник: Sky Sports
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