ГВАРДИОЛА: «Без Эдерсона мы не смогли бы достичь таких успехов»

Главный тренер «Манчестера Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что Эдерсон останется в команде на следующий сезон:

«Я очень доволен, что Эдерсон и Ортега продолжат выступать за команду. Без Эдерсона мы не смогли бы достичь таких успехов за последние восемь лет. Это было бы невозможно. Его харизма и стабильность неоценимы.

Учитывая наш стиль игры, найти замену вратарю такого уровня крайне сложно, поэтому я очень рад, что он остается. Он будет основным вратарем в сегодняшнем матче против «Манчестера Юнайтед» в суперкубке Англии»

Раннее ходили слухи о возможном уходе бразильского вратаря.