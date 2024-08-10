Англия10 августа 2024, 01:04 | Обновлено 10 августа 2024, 01:08
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Известный бренд пошутил над словами Антони: «Не доверили бы ему...»
Domino’s Pizza прокомментировали заявление футболиста «Манчестер Юнайтед»
10 августа 2024, 01:04 | Обновлено 10 августа 2024, 01:08
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Не так давно, накануне начала сезона бразильский футболист Антони заявил, что фанаты «Манчестер Юнайтед» в грядущем сезоне увидят большое количество голов и ассистов от него.
Известный бренд приготовление пиццы – Domino’s Pizza воспользовались моментом и посмеялись над футболистом, написав в своем Х аккаунте: «Мы бы не стали доверять ему доставку пиццы».
В прошедшем сезоне вингер провел на поле 38 матчей, в которых отличился 3-мя голами.
wouldn’t trust him to deliver a pizza https://t.co/g3xsSBDBBF— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) August 9, 2024
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