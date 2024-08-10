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Англия
10 августа 2024, 01:04 | Обновлено 10 августа 2024, 01:08
55
0

Известный бренд пошутил над словами Антони: «Не доверили бы ему...»

Domino’s Pizza прокомментировали заявление футболиста «Манчестер Юнайтед»

10 августа 2024, 01:04 | Обновлено 10 августа 2024, 01:08
55
0
Известный бренд пошутил над словами Антони: «Не доверили бы ему...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Не так давно, накануне начала сезона бразильский футболист Антони заявил, что фанаты «Манчестер Юнайтед» в грядущем сезоне увидят большое количество голов и ассистов от него.

Известный бренд приготовление пиццы – Domino’s Pizza воспользовались моментом и посмеялись над футболистом, написав в своем Х аккаунте: «Мы бы не стали доверять ему доставку пиццы».

В прошедшем сезоне вингер провел на поле 38 матчей, в которых отличился 3-мя голами.

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Манчестер Юнайтед Антони
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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