Не так давно, накануне начала сезона бразильский футболист Антони заявил, что фанаты «Манчестер Юнайтед» в грядущем сезоне увидят большое количество голов и ассистов от него.

Известный бренд приготовление пиццы – Domino’s Pizza воспользовались моментом и посмеялись над футболистом, написав в своем Х аккаунте: «Мы бы не стали доверять ему доставку пиццы».

В прошедшем сезоне вингер провел на поле 38 матчей, в которых отличился 3-мя голами.