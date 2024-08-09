ВИДЕО. Юрченко не попал в пустые. Фиаско Металлиста 1925 в Первой лиги

8 августа состоялись матчи 1-го тура Первой лиги Украины.

Металлист 1925 на старте турнира сенсационно проиграл ФСК Мариуполю 0:1. Единственный мяч на 23-й минуте в свои ворота забил Владимир Салюк.

На 38-й минуте Владлен Юрченко не попал в пустые ворота соперников. 30-летний полузащитник мог бы сравнять счет, однако еще до удара сыграл рукой. В еще одном матче группы В ЮКСА переиграла Кудровку 1:0.

В группе А победы одержали Эпицентр (1:0 против Нивы Тернополь), Подолье (1:0 против Хуста). Еще один поединок игрового дня между Прикарпатьем и Буковиной завершился ничьей 1:1.

Первая лига 2024/25. 1-й тур, 8 августа

ФСК Мариуполь – Металлист 1925 – 1:0

Гол: Салюк, 23 (автогол)

Подолье – Хуст – 1:0

Гол: Гемега, 13

Удаление: Лучка, 65

Прикарпатье – Буковина – 1:1

Голы: Барчук, 83 – Андрейчук, 51

Удаление: Барчук, 90+2

Кудровка – ЮКСА – 0:1

Гол: Кастро Гонсалез, 45+2

Таблица Первой лиги 2024/25 (группа А и группа В)