ДРАМБАЕВ: «Впереди ответный матч. Мы чувствуем, что можем добавить во всем»
Защитник ФК «Кривбасс» прокомментировал матч против чешской «Виктории» Пльзень
Защитник криворожского «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против чешской «Виктории» Пльзень (1:2).
– Твои эмоции после игры?
– Эмоции не очень, ведь мы проиграли. Но ничего страшного не произошло. Впереди ответный матч. Мы чувствуем, что можем добавить в агрессии, игре, желании. Уверен, у нас все может получиться.
– Каковы причины поражения? Ведь «Кривбасс» выглядел достаточно мощно.
– Сразу сложно сказать, нужно все проанализировать. В целом уступили из-за собственных ошибок.
– На результат могла повлиять усталость из-за сложного переезда и плотного графика команды?
– Это всего вторая игра «Кривбасса», поэтому об усталости речи точно не идет. У нас было время как следует подготовиться к матчу и отдохнуть. Готовимся дальше.
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