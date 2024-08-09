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  4. ДРАМБАЕВ: «Впереди ответный матч. Мы чувствуем, что можем добавить во всем»
Лига Европы
09 августа 2024, 02:49 | Обновлено 09 августа 2024, 03:09
26
0

ДРАМБАЕВ: «Впереди ответный матч. Мы чувствуем, что можем добавить во всем»

Защитник ФК «Кривбасс» прокомментировал матч против чешской «Виктории» Пльзень

09 августа 2024, 02:49 | Обновлено 09 августа 2024, 03:09
26
0
ДРАМБАЕВ: «Впереди ответный матч. Мы чувствуем, что можем добавить во всем»
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Защитник криворожского «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против чешской «Виктории» Пльзень (1:2).

– Твои эмоции после игры?

– Эмоции не очень, ведь мы проиграли. Но ничего страшного не произошло. Впереди ответный матч. Мы чувствуем, что можем добавить в агрессии, игре, желании. Уверен, у нас все может получиться.

– Каковы причины поражения? Ведь «Кривбасс» выглядел достаточно мощно.

– Сразу сложно сказать, нужно все проанализировать. В целом уступили из-за собственных ошибок.

– На результат могла повлиять усталость из-за сложного переезда и плотного графика команды?

– Это всего вторая игра «Кривбасса», поэтому об усталости речи точно не идет. У нас было время как следует подготовиться к матчу и отдохнуть. Готовимся дальше.

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Александр Драмбаев Лига Европы Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Кривбасс - Виктория Пльзень
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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