ДРАМБАЕВ: «Впереди ответный матч. Мы чувствуем, что можем добавить во всем»

Защитник криворожского «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против чешской «Виктории» Пльзень (1:2).

– Твои эмоции после игры?

– Эмоции не очень, ведь мы проиграли. Но ничего страшного не произошло. Впереди ответный матч. Мы чувствуем, что можем добавить в агрессии, игре, желании. Уверен, у нас все может получиться.

– Каковы причины поражения? Ведь «Кривбасс» выглядел достаточно мощно.

– Сразу сложно сказать, нужно все проанализировать. В целом уступили из-за собственных ошибок.

– На результат могла повлиять усталость из-за сложного переезда и плотного графика команды?

– Это всего вторая игра «Кривбасса», поэтому об усталости речи точно не идет. У нас было время как следует подготовиться к матчу и отдохнуть. Готовимся дальше.