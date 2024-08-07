Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси

Сегодня ночью «Реал» в рамках предсезонного турне по США в Шарлотт обыграл «Челси» со счетом 2:1. Украинский голкипер Андрей Лунин вышел на замену в перерыве матча.

Однако главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что эта замена не связана с какой-то травмой основного голкипера команды, Тибо Куртуа:

«С Куртуа все хорошо. Он играл 45 минут, потому что в планах также было выпустить Лунина», – цитируют Анчелотти испанские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что итальянский специалист хочет, чтобы Лунин остался в «Реале».