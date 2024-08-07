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  4. Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси
Испания
07 августа 2024, 17:40 |
625
0

Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси

Украинец провел на поле второй тайм

07 августа 2024, 17:40 |
625
0
Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Сегодня ночью «Реал» в рамках предсезонного турне по США в Шарлотт обыграл «Челси» со счетом 2:1. Украинский голкипер Андрей Лунин вышел на замену в перерыве матча.

Однако главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что эта замена не связана с какой-то травмой основного голкипера команды, Тибо Куртуа:

«С Куртуа все хорошо. Он играл 45 минут, потому что в планах также было выпустить Лунина», – цитируют Анчелотти испанские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что итальянский специалист хочет, чтобы Лунин остался в «Реале».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа
Олег Дидух Источник: AS
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