Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси
Украинец провел на поле второй тайм
Сегодня ночью «Реал» в рамках предсезонного турне по США в Шарлотт обыграл «Челси» со счетом 2:1. Украинский голкипер Андрей Лунин вышел на замену в перерыве матча.
Однако главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что эта замена не связана с какой-то травмой основного голкипера команды, Тибо Куртуа:
«С Куртуа все хорошо. Он играл 45 минут, потому что в планах также было выпустить Лунина», – цитируют Анчелотти испанские СМИ.
Ранее сообщалось о том, что итальянский специалист хочет, чтобы Лунин остался в «Реале».
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