Легенда Реала эмоционально поддержал Пепе после завершения карьеры

Легенда мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал завершение карьеры Пепе:

«Настоящий воин. Мы провели вместе много матчей, побед и трофеев. Было приятно играть рядом с тобой, брат. Таких, как ты, мало. Наслаждайся этим новым этапом своей жизни. Желаю тебе всего наилучшего, друг», – написал испанец у себя в Instagram.

Серхио играл с Пепе в обороне мадридского клуба на протяжении 9 лет.

Раннее Роналду отреагировал на завершение карьеры Пепе.