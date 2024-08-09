Испания09 августа 2024, 03:23 |
59
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Легенда Реала эмоционально поддержал Пепе после завершения карьеры
Серхио Рамос долгое время играл с португальцем в защите мадридского клуба
09 августа 2024, 03:23 |
59
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Легенда мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал завершение карьеры Пепе:
«Настоящий воин. Мы провели вместе много матчей, побед и трофеев. Было приятно играть рядом с тобой, брат. Таких, как ты, мало. Наслаждайся этим новым этапом своей жизни. Желаю тебе всего наилучшего, друг», – написал испанец у себя в Instagram.
Серхио играл с Пепе в обороне мадридского клуба на протяжении 9 лет.
Раннее Роналду отреагировал на завершение карьеры Пепе.
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