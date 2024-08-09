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Лига Европы
09 августа 2024, 03:08 | Обновлено 09 августа 2024, 03:09
83
0

ВАКУЛКО: «Вернидуб сказал, что очень гордится нами и что это только начало»

Полузащитник ФК «Кривбасс» прокомментировал матч против чешской «Виктории» Пльзень

09 августа 2024, 03:08 | Обновлено 09 августа 2024, 03:09
83
0
ВАКУЛКО: «Вернидуб сказал, что очень гордится нами и что это только начало»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Полузащитник криворожского «Кривбаса» Юрий Вакулко прокомментировал матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против чешской «Виктории» Пльзень (1:2).

– Юрий Вернидуб был в хорошем настроении после игры. В раздевалке он был таким же?

– Да, он сказал, что очень гордится нами и что это только начало. Я тоже считаю, что «Кривбас» сегодня показал неплохую игру против хорошего соперника. Да, немного «просели» во второй половине. Но при этом у нас были шансы забить, имели два момента, но не реализовали: перекладина и выход один на один. Это хороший опыт для нас. Такая команда не прощает ошибок – они забили дважды после наших ошибок.

– Сегодняшних моментов было достаточно, чтобы хотя бы на ничью сыграть?

– Мы могли и выиграть сегодня, но футбол иногда так складывается: не забиваешь ты – забивают тебе. Но «Виктория» почти не пропускает, в прошлом сезоне Лиги Конференций они пропустили только один гол, если не ошибаюсь. У нас были шансы их расстроить. «Кривбас» показал хороший футбол. Гордюсь парнями и их отношением к игре.

– Учитывая плотный график, сколько времени нужно, чтобы забыть эту игру и сосредоточиться на УПЛ против «Карпат»?

– Посмотрим, как сложится дорога, но у нас много игроков. Возможно, будет ротация, чтобы парни успели восстановиться. Хочу еще сказать: в раздевалке все были немного расстроены. Но если бы год назад нам сказали, что при довольно равной игре мы уступим «Виктории» – 1:2, то, наверное, никто и не поверил бы. «Кривбас» хорошо выглядел и должен взять только позитив из этой игры.

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Лига Европы Кривбасс Кривой Рог Александр Драмбаев Кривбасс - Виктория Пльзень Юрий Вакулко
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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