КОУБЕК: Принс Аду создал проблемы. Лунев, Кузык, Микитишин – сильные игроки

8 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2024/25 между командами Кривбасс Кривой Рог и Виктории Пльзень.

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Поединок прошел на арене в словацком городе Кошице. Игра завершилась поражением украинского коллектива 1:2.

После завершения встречи главный тренер Виктории Пльзень Мирослав Коубек прокомментировал победу своих подопечных:

– Как можете прокомментировать эту победу?

– Первый тайм получился провальным для нас. Знали то, что «Кривбасс» – качественный соперник с сильными игроками. В первом тайме мы не справились: было очень много моментов у наших ворот. Надо было произвести изменения в обороне, чтобы не пропустить еще больше голов. Наши замены сработали – мы забили быстрый гол. У нас было физическое преимущество в течение всего матча. Наши замены привели к давлению, что заставило Кривбасс больше ошибаться и помешало им играть в позиционный футбол.

Наш прессинг давал результат, и это очень хорошо. Во втором тайме мы не пропустили, чему очень рады. Отмечу вратаря Тврдоня. Это его первый матч, и он очень хорошо справился. Надеюсь, это станет началом для него. Также могу отметить всю нашу команду, победа целиком заслуженная. Но скажу хорошие слова и в адрес «Кривбасса». Это боевая команда, с которой очень сложно. Уверен, они себя покажут. Надо очень внимательно сыграть во втором матче.

– Чего вы ожидаете в ответном матче?

– Ожидаю, что нам помогут родные стены. Рассчитываю на поддержку фанатов. Мы приложим усилия, чтобы пройти в следующий раунд. Но знаем, что «Кривбасс» никогда не сдается, поэтому это будет тяжелый матч. Нам нужно перехватывать много мячей, что не помешает сопернику развивать острые атаки. Отмечу Принса Аду, он создал нам немало проблем и забил гол. «Кривбассу» важно не давать свободного пространства, ведь у него хорошие полузащитники. Лунев, Кузык, Микитишин – это сильнейшие игроки.