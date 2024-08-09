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Германия
09 августа 2024, 04:26 | Обновлено 09 августа 2024, 04:49
343
0

Реалу приготовить кошелек. Бавария выставила звездного игрока на трансфер

Мюнхенцы готовы отпустить Альфонсо Дэвиса уже в это летнее трансферное окно

09 августа 2024, 04:26 | Обновлено 09 августа 2024, 04:49
343
0
Реалу приготовить кошелек. Бавария выставила звездного игрока на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Руководство мюнхенской «Баварии» выставило 23-летнего канадского левого защитника Альфонсо Дэвиса на трансфер.

Об этом сообщает издание AS. По информации источника, мюнхенцы не сумели договориться с Дэвисом о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года. Поэтому в немецком гранде понимают, что лучше продать Дэвиса в это трансферное окно, чем в конце сезона 2024/25 отпустить бесплатно.

Главным претендентом на подписания Дэвиса уже давно является мадридский «Реал». Стороны еще не могли начать официальные переговоры, поскольку по правилам ФИФА это не позволено, если до конца действующего контракта осталось более 6 месяцев (в случае Альфонсо – до 1 января).

Стартовая цена на Дэвиса – 50 миллионов евро. Но источник утверждает, что сливочные планируют изначально предложить 30 млн. Если мюнхенцы не отпустят, то тогда Флорентино Перес и компания планируют довериться Дэвису и взять с него обещание перейти свободным агентом в их клуб летом 2025 года. Правда, в таком случае, «Бавария» может наказать игрока и не дать ему игрового времени в кампании 2024/25.

Дэвис выступает за Баварию с января 2019 года. В прошлом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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Альфонсо Дэвис Бавария Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Даниил Агарков Источник: AS
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