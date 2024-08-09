Итоги дня Q3 Лиги конференций. Пюник обыграл Ордабасы, Беседин в резерве

Вечером 8 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги конференций 2024/25.

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Казахстанский клуб Ордабасы проиграл дома Пюнику из Армении (0:1). За команду хозяев поля сыграли украинцы: Евгений Макаренко (заменен на 75-й минуте), Игорь Пластун (сыграл весь матч), а вот Артем Беседин остался в резерве. Антон Братков провел за Пюник весь матч с капитанской повязкой и получил желтую карточку. Единственный гол забил нигерийский легионер гостей Юсуф Отубанджо.

Украинский вратарь Даниил Кучер сыграл весь матч за команду Арарат-Армению против Академии Пушкаша (0:1), за которую украинец Артем Фаворов вышел на замену на 63-й минуте.

Украинец Богдан Мельник отыграл за Фехервар из Венгрия весь гостевой матч против Омонии из Кипра (0:1) и получил желтую карточку на 28-й минуте.

Украинский легионер Евгений Сердюк вышел на замену на 83-й минуте за ЦСКА 1948 из Болгарии в матче против Пафоса из Кипра (2:1).

За боснийский Зриньски гол забил экс-игрок Днепра-1 Марио Чуже, расписавшись в воротах Ботева из Болгарии (1:2).

Олимпия из Словении, обыгравшая в Q2 житомирское Полесье, разгромила дома команду Шериф из Молдовы (3:0), у которой недавно в отставку ушел украинский специалист Юрий Гура.

Ответные поединки Q3 Лиги конференций запланированы на 15 августа.

Лига конференций 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Первые матчи, 8 августа

Арарат-Армения (Армения) – Академия Пушкаша (Венгрия) – 0:1

Голы: Сойсало, 89

Ауда (Латвия) – Дрита (Косово) – 1:0

Гол: Таварес, 8

Ордабасы (Казахстан) – Пюник (Армения) - 0:1

Гол: Отубанджо, 56

ХИК (Финляндия) – Дечич (Черногория) – 1:0

Гол: Эрвин, 49

Иберия 1999 (Грузия) – Башакшехир (Турция) – 0:1

Гол: Давидсон, 87

Ильвес (Финляндия) – Юргорден (Швеция) – 1:1

Голы: Риски, 66 – Викхейм, 58

Млада Болеслав (Чехия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 1:1

Голы: Выдра, 39 (пен) – Йосефи, 50

Ружомберок (Словакия) – Хайдук (Хорватия) – 0:0

Силькеборг (Дания) – Гент (Бельгия) – 2:2

Голы: Адамсен, 49 (пен), 90+5 – Ганшам, 61 (автогол), Дин, 90+3

Брондбю (Дания) – Легия Варшава (Польша) – 2:3

Голы: Бунгард, 19, Квистгорден, 36 – Пекхарт, 24, Лукиньяш, 71, Морисита, 87

Олимпия (Словения) – Шериф (Молдова) – 3:0

Голы: Педро Лукас, 45+4, Доффо, 65, Суалехе, 84

Омония (Кипр) – Фехервар (Венгрия) – 1:0

Гол: Стенпиньски, 60

Цюрих (Швейцария) – Витория Гимараеш (Португалия) – 0:3

Голы: Мангас, 54, Гомес, 88 (автогол), Оливейра, 90+3

ЦСКА 1948 (Болгария) – Пафос (Кипр) – 2:1

Голы: Илиевски, 29, Талис, 51 (пен) – Танкович, 10

Балкани (Косово) – Ларн (Северная Ирландия) – 0:1

Гол: Донелли, 89

Ботев (Болгария) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 2:1

Голы: Акере, 35, Мараш, 79 – Чуже, 77

Килмарнок (Шотландия) – Тромсе (Норвегия) – 2:2

Голы: Вассел, 6, Уэйлс, 90+3 – Ромсас, 50, Нордас, 64

Корвинул (Румыния) – Астана (Казахстан) – 1:2

Голы: Манолаке, 37 – Камара, 62, Чинеду, 80

Маккаби Петах-Тиква (Израиль) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:1

Гол: Мухар, 9

Осиек (Хорватия) – Зира (Азербайджан) – 1:1

Голы: Маткович, 38 – Утциг, 90+4 (пен)

Викингур (Исландия) – Флора (Эстония) – 1:1

Голы: Ингимундарсон, 40 – Лепик, 21 (пен)

Марибор (Словения) – Войводина (Сербия) – 2:1

Голы: Иличич, 59, Судани, 90+8 – Зади, 77

Спартак Трнава (Словакия) – Висла Краков (Польша) – 3:1

Голы: Дюриш, 47, 68, Азанго, 60 – Родадо, 26

Сент-Миррен (Шотландия) – Бранн (Норвегия) – 1:1

Голы: Олусанья, 90 – Мигре, 75

Сент-Патрикс (Ирландия) – Сабах (Азербайджан) – 1:0

Гол: Палмер, 35

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