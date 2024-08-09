Неожиданные позиции. Английская легенда спрогнозировал топ-4 АПЛ 24/25

Известный в прошлом футболист Майкл Оуэн поделился своим прогнозом на предстоящий сезон АПЛ.

«Большинство экспертов, вероятно, включат «Арсенал» и «Манчестер Сити» в топ-4. Я также считаю, что «Ливерпуль» будет там, несмотря на некоторые сомнения относительно того, как Арне Слот впишется в команду.

Рассматривал «Ньюкасл», но «Астон Вилла» демонстрирует стабильный рост и выглядит очень убедительно. Интересно, что если «Сити» не будет конкурентоспособен в борьбе за титул после первых 10 туров, их фокус может измениться.

Мой прогноз на финальную четверку такой: «Арсенал» на первом месте, «Ливерпуль» на втором, «Астон Вилла» на третьем, и «Манчестер Сити» на четвертом»

Майкл Оуэн в АПЛ выступал за «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити».