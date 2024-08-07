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  4. «Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
Лига чемпионов
07 августа 2024, 09:35 |
2517
1

«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо

Бывший игрок киевлян прокомментировал ничью против «Рейнджерс»

07 августа 2024, 09:35 |
2517
1
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
dynamo.kiev.ua. Тарас Михалик

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик прокомментировал ничью против шотландского «Рейнджерс» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– Тарас, ничья в Люблине – справедливый результат?

– Я не скажу, что «Рейнджерс» наиграл на ничью. «Динамо» выглядело интереснее. Обидно, что 20 секунд не дотерпели. Я не скажу, что победа в один гол давала бы значительное преимущество перед вторым матчем. В Глазго будет намного тяжелее. Однако, конечно, выиграть перед выездом было бы лучше, чем свести матч вничью.

– Почему же в концовке сыграли так невнимательно? Ошибка вашего молодого коллеги по амплуа Попова?

– Я так и не понял, зачем это было делать – в том моменте разыгрывать, когда надо было просто выбить мяч. Вот в этом и причина пропущенного мяча.

– Понравилось «Динамо» в этом матче?

– Очень хороший матч, много моментов создали, могли забить больше одного мяча, но концовка подкачала.

– «Рейнджерс» показал себя не совсем типичной британской командой.

– Они немножко поиграли в футбол, но этот почерк присутствовал. Много было кроссов, борьбы в штрафной площадке «Динамо». Можно вспомнить сумасшедший сейв Бущана.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Тарас Михалик Денис Попов
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Выталкиватель парашутистов
Динамо было лучше ? Не смешите мои тапочки...Так может говорить только "динамовское сердце"... В Глазго могу троечку получить при таких глухарях в защите.
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